Top 10 bản hợp đồng Hè “xắt ra miếng” tại Premier League 2016

1. N'golo Kane (Leicester sang Chelsea): Tiền vệ người Pháp đã có quyết định vô cùng sáng suốt khi từ bỏ cơ hội chơi tại Champions League cùng Leicester để tìm kiếm thử thách mới cùng Chelsea. Vẫn là khả năng bao sân, thể lực dồi dào cùng những pha tắc bóng chuẩn xác. Người hâm mộ Chelsea vẫn chưa hết sung sướng khi sở hữu tiền vệ đánh chặn tốt nhất giải Ngoại hạng Anh với giá chỉ 30 triệu bảng. 2. David Luiz (PSG sang Chelsea): Trung vệ này đang là trụ cột không thể thay thế nơi hàng phòng ngự 3 người của Chelsea. Mạnh mẽ, quyết đoán và chính xác là những từ miêu tả về màn trình diễn của cầu thủ 34 triệu bảng ở mùa giải năm nay. 3. Sadio Mane (Southampton sang Liverpool): Tân binh trị giá 34 triệu bảng cùng Roberto Firmino, Philippe Coutinho hợp thành bộ ba tấn công đáng sợ nhất giải Ngoại hạng với tổng cộng 18 bàn thắng, qua đó thắp lên niềm hy vọng lần đầu vô địch Premier League của "The Kop". 4. Zlatan Ibrahimovic (tự do): Chân sút người Thụy Điển đáp trả những lời chế giễu hồi đầu mùa bằng phong độ chói sáng với 11 bàn thắng sau 16 lần ra sân tại Premier League - thành tích khó tin đối với một cầu thủ đã bước sang tuổi 35. 5. Joe Allen (Liverpool sang Stoke): Sau quãng thời gian chật vật tại Anfield, tiền vệ người xứ Wales cũng có thể tìm lại phong độ đỉnh cao trong màu áo Stoke City. 5 bàn thắng của "Xavi xứ Wales" giúp đội chủ sân Britannia vượt qua khó khăn giai đoạn đầu mùa để vươn lên một vị trí an toàn ở giữa bảng xếp hạng. 6. Idrissa Gueye (Aston Villa sang Everton): Tiền vệ người Senegal xứng đáng là món hời của Everton trong kỳ chuyển nhượng hè vừa qua. Chỉ với 7,4 triệu bảng, huấn luyện viên Ronald Koeman đã có cho mình một cỗ máy giữ bóng, đoạt bóng, phân phối bóng đáng tin cậy. Anh sở hữu tỷ lệ chuyền chính xác 86% và không mắc một lỗi phòng ngự nào kể từ đầu mùa. 7. Shkodran Mustafi (Valencia sang Arsenal): Phải rất vất vả Arsenal mới có được chữ ký của Mustafi nhưng trung vệ người Đức cũng ngay lập tức chứng tỏ anh xứng đáng từng xu trong số tiền 35 triệu bảng "Pháo thủ" bỏ ra. Đội chủ sân Emirates vẫn chưa để thua bất cứ trận nào mỗi khi tuyển thủ Đức ra sân. 8. Joel Matip (tự do): Đầu quân cho "The Kop" theo dạng chuyển nhượng tự do nhưng Matip lại thi đấu hiệu quả không khác gì một ngôi sao đắt giá. Trung vệ người Cameroon chưa mắc bất kỳ lỗi phòng ngự nào và giành chiến thắng 60% những pha tranh chấp tay đôi với cầu thủ đối phương. 9. Victor Wanyama (Southampton san Tottenham): Huấn luyện viên Mauricio Pochettino có thể hoàn toàn yên tâm mỗi khi ngôi sao người Kenya ra sân. Không chỉ là ngọn hải đăng sừng sững với nguồn sức mạnh vô biên, cựu sao Southampton còn là một chân chuyền xuất sắc với tỷ lệ chuyền chính xác lên đến 88%. 10. Jeff Hendrick (Derby County sang Burnley): Bản hợp đồng trị giá 10,5 triệu bảng có đóng góp to lớn vào lối chơi của đội chủ sân Turf Moor. Nếu không có 2 bàn thắng đem về 2 chiến thắng trước Watford và Bournemouth của tiền vệ người CH Ireland, Burnley sẽ nằm ở đáy bảng xếp hạng thay vì vị trí thứ 16.

