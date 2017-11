Top 10 bản hợp đồng thành công “ngoài dự kiến” ở kỳ chuyển nhượng Hè 2017

10. Jesus Navas | Chuyển nhượng tự do từ Man City sang Sevilla | Tưởng chừng Navas đã hết thời khi rời sân Etihad "không kèn không trống", nhưng tiền vệ người Tây Ban Nha nhanh chóng trở thành trụ cột ở đội bóng cũ Sevilla. Navas đã đá chính 8/9 trận ở La Liga mùa này và là người tạo ra nhiều cơ hội thứ 3 ở Sevilla (9 lần). 9. Nemanja Matic | Chuyển từ Chelsea sang MU với giá 35 triệu Euro| Đẳng cấp của Matic là không phải bàn cãi, song hiếm ai nghĩ rằng tiền vệ này lại tạo ra tầm ảnh hưởng lớn đến vậy ở MU. Khoác trên mình chiếc áo số 31, Matic không chỉ cầm nhịp đẳng cấp như Schweinsteiger mà còn là người chỉ huy hệ thống phòng ngự từ xa. 8. Maximilian Philipp | Chuyển từ Freiburg sang Dortmund với giá 15 triệu Euro | Trong bối cảnh Dembele dứt áo sang Barca còn Reus dính chấn thương, Philipp lập tức trở thành người hùng mới ở sân Signa Iduna Park với 5 bàn thắng tại Bundesliga. 7. Sead Kolasinac | Chuyển nhượng tự do từ Schalke 04 sang Arsenal | Cao to, mạnh mẽ, công thủ toàn diện (2 bàn thắng, 3 kiến tạo từ đầu mùa), Kolasinac hứa hẹn sẽ là hợp đồng hời nhất lịch sử Arsenal chứ không chỉ riêng kỳ chuyển nhượng Hè 2017. 6. Geoffrey Kondogbia | Chuyển từ Inter sang Valencia theo dạng cho mượn | Sau 2 năm tụt dốc không phanh ở Inter, Kondogbia bất ngờ tìm lại phong độ ở Valencia. Không chỉ làm tốt nhiệm vụ càn quét giữa sân, tiền vệ người Pháp còn ghi 2 bàn và có 1 kiến tạo. 5. Mariano | Chuyển từ Real Madrid sang Lyon với giá 8 triệu Euro | Việc Mariano bất ngờ tỏa sáng ở Ligue 1 với 8 bàn thắng/10 trận (nhiều hơn cả Neymar), thậm chí đã khiến HLV Zidane chịu chỉ trích vì không biết nhìn người, khiến hàng công Real Madrid lâm vào khủng hoảng. 4. Richarlison | Chuyển từ Fluminense đến Watford với giá 11,5 triệu Euro | Dưới sự dẫn dắt của HLV Marco Silva, Richarlison đang là ông chủ hàng công Watford với 3 bàn thắng và 2 đường kiến tạo ở Premier League. Đặc biệt, Richarlison đã chơi rất hay trong 2 cuộc chạm trán Arsenal và Chelsea. 3. Simone Zaza | Chuyển từ Juventus sang Valencia với giá 16 triệu Euro | Giống như Kondogbia, sự tỏa sáng của Zaza ở Valencia đã khiến tất cả bất ngờ, khi tiền đạo này bị gán mác "chân gỗ". Hiện tại Zaza chỉ xếp sau Messi về số bàn thắng ở La Liga, với 9 pha lập công cho Valencia. 2. Goncalo Guedes | Chuyển từ PSG đến Valencia theo dạng cho mượn | Không được trao cơ hội ở PSG, nhưng Guedes đã chơi như "lên đồng" ở Valencia, khi ghi 3 bàn thắng, tạo ra 16 cơ hội và sở hữu tỷ lệ qua người lên đến 83%. 1. Paulinho | Chuyển từ Guangzhou Evergrande đến Barcelona với giá 40 triệu Euro | Những lời chế nhạo về thương vụ Paulinho nhanh chóng bị dập tắt khi tiền vệ người Brazil tỏa sáng ở sân Nou Camp. Dù chưa chiếm được suất đá chính, nhưng Paulinho đã ghi 3 bàn thắng, đồng thời chứng tỏ mình là quân bài lợi hại trong tay HLV Valverde với khả năng càn quét và hỗ trợ tấn công cực tốt.

