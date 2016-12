Top 10 tân binh thi đấu ấn tượng nhất mùa giải 2016/2017

Top 10 bản hợp đồng gây ấn tượng nhất mùa giải năm nay (tính trong 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu) đến thời điểm hiện tại gồm những gương mặt sau: 10 DANTE | Nice | Kinh nghiệm của Dante đã giúp anh thi đấu tốt trong màu áo Nice. 9. Idrissa Gueye | Everton | Với mức phí 7 triệu bảng, màn trình diễn của Idrissa Gueye tại Everton có thể làm hài lòng tất cả những người hâm mộ đội bóng này. 8. TIMO Werner | RB Leipzig | Cầu thủ 20 tuổi này đã ghi được 9 bàn thắng tại Bundesliga tính đến thời điểm này. 7. Iago FALQUE | Torino | Ghi được 8 bàn thắng và 3 kiến tạo trong 15 trận đấu cho Torino. 6. NABY Keita | RB Leipzig | Đầu quân cho Leipzig từ RB Salzburg, cầu thủ này đã thi đấu xuất sắc giúp RB Leipzig bay cao ở Bundesliga. 5. Sadio Mane | Liverpool | HLV Jurgen Klopp đã đúng khi mua Mane, cầu thủ ghi 8 bàn thắng, dẫn đầu danh sách lập công cho Liverpool ở mùa giải năm nay. 4. Samir Nasri | Sevilla | Đầu quân cho Sevilla từ Man City, Nasri đã hồi sinh và giúp đội bóng của Tây Ban Nha cạnh tranh quyết liệt với Barca và Real cho ngôi vô địch La Liga. 3. David Luiz | Chelsea | Tái hôn với Chelsea, David Luiz đã chơi cực hay góp công vào thành tích 12 trận thắng liên tiếp của The Blues. 2. N'GOLO Kante | Chelsea | Rời Leicester City để cập bến Chelsea, Kante đã làm hài lòng tất cả các cổ động viên của The Blues bằng phong độ ấn tượng. 1. Zlatan Ibrahimovic | Manchester United | Gia nhập sân Old Trafford với tư cách là cầu thủ tự do, nhưng Ibrahimovic đã thi đấu xuất sắc, ghi được 12 bàn thắng cho “Quỷ đỏ”.

