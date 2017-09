Top 100 cầu thủ có chỉ số cao nhất FIFA 18: Asensio lớn nhanh như thổi

FIFA 2018 sẽ chính thức ra mắt vào ngày 29/9. Trong thời gian chờ ngày phát hành chính thức, EA Sports tiết lộ top 100 cầu thủ có chỉ số cao nhất. Sau đây là phần 1 của top 100 cầu thủ có chỉ số cao nhất FIFA 18. 100. BERNARDO SILVA (MANCHESTER CITY) - Chỉ số chung 84. 99. SAMI KHEDIRA (JUVENTUS) - Chỉ số chung 84. 98. SADIO MANÉ (LIVERPOOL) - Chỉ số chung 84. 97. DANI ALVES (PARIS SAINT-GERMAIN) - Chỉ số chung 84. 96. MARCO ASENSIO (REAL MADRID) - Chỉ số chung 84. 95. FALCAO (AS MONACO) - Chỉ số chung 84. 94. MAURO ICARDI (INTER MILAN) - Chỉ số chung 84. 93. DELE ALLI (TOTTENHAM) - Chỉ số chung 84. 92. BERND LENO (BAYER 04 LEVERKUSEN) - Chỉ số chung 85. 91. CLAUDIO MARCHISIO (JUVENTUS) - Chỉ số chung 85. 90. STÉPHANE RUFFIER (AS SAINT-ÉTIENNE) - Chỉ số chung 85. 89. ILKAY GÜNDOĞAN (MANCHESTER CITY) - Chỉ số chung 85. 88. DANIJEL SUBAŠIĆ (AS MONACO) - Chỉ số chung 85. 87. RAPHAËL VARANE (REAL MADRID) - Chỉ số chung 85. 86. KAMIL GLIK (AS MONACO) - Chỉ số chung 85. 85. ANDREA BARZAGLI (JUVENTUS) - Chỉ số chung 85. 84. VINCENT KOMPANY (MANCHESTER CITY) - Chỉ số chung 85. 83. HENRIKH MKHITARYAN (MANCHESTER UNITED) - Chỉ số chung 85. 82. YANNICK CARRASCO (ATLÉTICO DE MADRID) - Chỉ số chung 85. 81. MARC-ANDRÉ TER STEGEN (FC BARCELONA) - Chỉ số chung 85.

