Vòng play-off World Cup 2018: Đan Mạch giành vé cuối cùng ở khu vực châu Âu

Kết quả: CH Ireland1-5 Đan Mạch (Tỷ số chung cuộc sau 2 lượt trận: CH Ireland 1-5 Đan Mạch)
Đội hình thi đấu:
CH Ireland: (4-2-3-1) Randolph 7; Christie, Clark (Long 70), Duffy, Ward 6; Meyler 6 (Hoolahan 46), Arter (McGeady 46); Hendrick, Brady, McClean; Murphy
Đan Mạch (4-2-3-1): Schmeichel; Christensen, Bjelland, Kjaer, Larsen (Ankersen 53); Delaney, Kvist; Poulsen (Cornelius 69), Eriksen, Sisto; Jorgensen (Bendtner 83)
Ghi bàn:
CH Ireland: Duffy 6
Đan Mạch: Christie (OG) 29, Eriksen 32, 63, 73, Bendtner 89
Bảo Long/VOV.VN
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