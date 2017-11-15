Vòng play-off World Cup 2018: Đan Mạch giành vé cuối cùng ở khu vực châu Âu

VOV.VN - Đánh bại CH Ireland ở vòng play-off, Đan Mạch trở thành đại diện cuối cùng ở khu vực châu Âu giành vé dự VCK World Cup 2018.

Kết quả: CH Ireland1-5 Đan Mạch (Tỷ số chung cuộc sau 2 lượt trận: CH Ireland 1-5 Đan Mạch)

Đội hình thi đấu:

CH Ireland: (4-2-3-1) Randolph 7; Christie, Clark (Long 70), Duffy, Ward 6; Meyler 6 (Hoolahan 46), Arter (McGeady 46); Hendrick, Brady, McClean; Murphy

Đan Mạch (4-2-3-1): Schmeichel; Christensen, Bjelland, Kjaer, Larsen (Ankersen 53); Delaney, Kvist; Poulsen (Cornelius 69), Eriksen, Sisto; Jorgensen (Bendtner 83)

Ghi bàn:

CH Ireland: Duffy 6 

Đan Mạch: Christie (OG) 29, Eriksen 32, 63, 73, Bendtner 89 

Bảo Long/VOV.VN Clip YouTube

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