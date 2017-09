Wayne Rooney và 14 cầu thủ đã chia tay MU ở kỳ chuyển nhượng Hè 2017

Theo thông báo từ trang chủ MU, 14 cầu thủ đã chia tay sân Old Trafford trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2017 gồm: CAMERON BORTHWICK-JACKSON (Sang Leeds theo dạng cho mượn) TIMOTHY FOSU-MENSAH (Sang Crystal Palace theo dạng cho mượn) JOSH HARROP (Sang Preston North End theo dạng chuyển nhượng tự do) DEAN HENDERSON (Sang Shrewsbury theo dạng cho mượn) ADNAN JANUZAJ (Sang Real Sociedad với giá 8,5 triệu Euro) SAM JOHNSTONE (Sang Aston Villa theo dạng cho mượn) REGAN POOLE (Sang Northampton theo dạng cho mượn) DEVONTE REDMOND (Sang Scunthorpe theo dạng cho mượn) WAYNE ROONEY (Sang Everton theo dạng chuyển nhượng tự do) GUILLERMO VARELA (Sang Penarol với phí chuyển nhượng không tiết lộ) MATTY WILLOCK (Sang Utrecht theo dạng cho mượn) ANDREAS PEREIRA (Sang Valencia theo dạng cho mượn) Ngoài 12 trường hợp chuyển nhượng, còn có 2 cầu thủ bị MU thanh lý hợp đồng gồm Faustin Makela (trái) và Diedrick Roberts./.

