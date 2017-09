Wayne Rooney và top 10 chân sút vĩ đại nhất trong lịch sử MU

1) Wayne Rooney - đứng đầu danh sách ghi bàn trong lịch sử MU với tổng số 250 bàn thắng trong 546 trận đấu. 2) Sir Bobby Charlton: Huyền thoại của MU đã ghi 249 bàn trong 748 trận trong giai đoạn 1956 đến 1973. 3) Denis Law: Ghi 237 bàn trong 404 trận khoác áo MU. 4) Jack Rowley: "Máy săn bàn" của Quỷ đỏ đã có được 211 bàn trong 424 trận. Đồng hạng 5) George Best: Nổi tiếng với câu nói: "Thật khó để chọn giữa việc rê qua 5 hậu vệ và ghi bàn ở Anfield hay ngủ với Hoa hậu thế giới. Thật may khi tôi đã làm được cả hai". Anh đã ghi 179 bàn cho MU. Đồng hạng 5) Dennis Viollet: Cùng có được thành tích 179 bàn giống George Best. Đồng hạng 7) Ryan Giggs: Với chiếc kèo trái quá dị của mình, anh đã trải qua giai đoạn huy hoàng nhất trong lịch sử MU dưới triều đại Sir Alex. Đồng hạng 7) Joe Spence: Anh là người đầu tiên đạt ngưỡng 500 trận ra quân trong lịch sử CLB MU. Cùng có được 168 pha lập công giống Giggs. 9) Mark Hughes: Ghi được 163 bàn trong 467 trận đấu cho MU. 10) Paul Schole: Cầu thủ cuối cùng trong top 10 là tiền vệ lừng lẫy một thời dưới sơ đồ của Sir Alex. Schole đã ghi 155 bàn trong 718 trận ra quân.

