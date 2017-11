17 ngày 25/11, Than Quảng Ninh vs Hà Nội sẽ tranh tài cao thấp trong khuôn khổ vòng đấu cuối cùng tại V-League. Hiện tại Hà Nội đang xếp nhất bảng với 45 điểm ngang điểm với Quảng Nam và FLC Thanh Hoá. Do vậy đội bóng Thủ đô cần 3 điểm trước Than Quảng Ninh để có thể lên ngôi tại V-League 2017./.

Link xem trực tiếp Than Quảng Ninh vs Hà Nội vòng 26 V-League 2017 (nguồn VPF):