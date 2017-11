Xem trực tiếp Việt Nam vs Afghanistan vòng loại Asian Cup 2019

19h ngày 14/11, Việt Nam vs Afghanistan sẽ phân tài cao thấp trong khuôn khổ lượt trận thứ 5 bảng C vòng loại thứ 3 Asian Cup 2019.

Hiện tại, Việt Nam đang có 8 điểm bằng với Jordan, nhưng đứng thứ 2 bảng C do thua chỉ số phụ. Do vậy, thầy trò HLV Park Hang Seo chỉ cần 1 trận hòa sẽ giành vé dự VCK.

ĐT Việt Nam có trận đấu quan trọng với Afghanistan (Ảnh: Minh Hoàng).

Phát biểu trước trận Việt Nam vs Afghanistan, HLV Park Hang Seo cho biết: FF nhấn mạnh với tôi rằng đây là một trận đấu rất quan trọng và tôi cũng hiểu tính chất quan trọng của trận đấu này.

Tuy nhiên, phía VFF cũng không nói với tôi rằng phải thắng hay như thế nào. Tôi nghĩ rằng, HLV khi ra sân phải có tinh thần quyết tâm chiến thắng. Có thể nói, đã là HLV của bất cứ đội tuyển nào thì dù đội mạnh hay yếu, cũng luôn luôn có áp lực, Tôi cùng các cầu thủ có niềm tin chắc chắn rằng ngày mai chúng tôi sẽ chiến thắng”./.

Link xem trực tiếp Việt Nam vs Afghanistan (nguồn: VFF)

BXH vòng loại Asian Cup 2019: Hòa Afghanistan, Việt Nam thẳng tiến VCK VOV.VN - Chỉ cần một kết quả hòa trước Afghanistan, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ giành quyền chơi tại VCK Asian Cup 2019. ĐT Việt Nam - Afghanistan: Màn ra mắt của HLV Park Hang Seo VOV.VN - Người hâm mộ đang rất chờ đợi vào màn ra mắt của tân HLV trưởng ĐT Việt Nam - ông Park Hang Seo trong trận đấu quyết định tấm vé dự VCK Asian Cup.