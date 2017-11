Cá cược thể thao: "Phải quản lý không để bị biến tướng“

Chiều 15/11, Quốc hội thảo luận về dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao.

Trả lời giải trình của các đại biểu Quốc hội về vấn đề cá cược thể dục thể thao, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện nhấn mạnh: Trong những năm gần đây, cùng với xu thế mở cửa, tăng cường hội nhập quốc tế, các loại hình kinh doanh giải trí có yếu tố kinh doanh cá cược, khai thác các hoạt động thi đấu thể thao đã du nhập và phát triển tại Việt Nam.

Nhiều quốc gia đã sớm đặt ra yêu cầu cần hợp pháp hóa hoạt động đặt cược thể thao nhằm quản lý chặt chẽ các tệ nạn xã hội có thể xảy ra.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện (ảnh: Cổng TTĐT Quốc hội)

Ở Việt Nam, Chính phủ mới ban hành Nghị định số 06/2017/NĐ-CP về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và thí điểm đặt cược bóng đá quốc tế. Bên cạnh ý kiến cho rằng, những hoạt động thể thao trên cần đưa vào luật thì cũng có ý kiến cho rằng, đây là vấn đề phức tạp, nhạy cảm, ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn xã hội nên chưa đưa vào luật.

Tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội, cơ quan soạn thảo luật sẽ tiếp tục nghiên cứu rà soát vấn đề trên để trình Chính phủ xem xét trên nguyên tắc thận trọng, phù hợp với khả năng quản lý, điều hành, giám sát của Nhà nước.

Cá cược thể thao dễ bị biến tướng

Trước đó, trong phiên thảo luận, đại biểu Nguyễn Anh Trí (đoàn Hà Nội) đặc biệt quan tâm đến cá cược thể dục thể thao. Theo đại biểu, đây là vấn đề nhạy cảm và còn nhiều ý kiến bất đồng, thậm chí rất khó nói.

Hiện nay, ở nhiều nước, cá cược thể dục thể thao là hiện tượng phổ biến với nhiều bộ môn khác nhau như: bóng đá, đua chó, đua ngựa, chọi gà… và thực tế các nước đã có sự quản lý khá tốt, không có sự rối loạn xã hội.

Đại biểu Nguyễn Anh Trí (đoàn Hà Nội) - ảnh: Cổng TTĐT Quốc hội

Còn ở Việt Nam, mặc dù không được cấp phép nhưng ở nhiều nơi vẫn còn xảy ra hiện tượng cá cược thể thao. Cá cược thể thao ban đầu chỉ là một thú vui nhưng dễ bị biến tướng, mang tính cờ bạc, ăn thua và ảnh hưởng đến an ninh, trật tự an toàn xã hội nên rất cần được quản lý. Vì vậy, Quốc hội cần xem xét vấn đề này một cách nghiêm túc.

“Chúng ta không ủng hộ cờ bạc nhưng cần ủng hộ việc quản lý một thú vui phổ biến của con người để nó đừng bị biến tướng và bị bỏ rơi không quản lý. Chúng ta đã có những quy định để không cho phép điều này xảy ra nhưng nhìn chung là chưa hiệu quả”, đại biểu Nguyễn Anh Trí nói.

Chính phủ mới ban hành Nghị định số 06/2017/NĐ-CP về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và thí điểm đặt cược bóng đá quốc tế nhưng dù sao Nghị định vẫn phải phù hợp.

Lần này, Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, Thể thao nên đây là cơ hội để đổi mới. Bởi vậy, nên đưa vấn đề đặt cược thể thao vào trong luật sửa đổi. Cụ thể, đặt cược thể thao cần thiết cần phải quy định trong dự thảo luật nhưng chỉ giới hạn trong một số hoạt động thể thao có đủ điều kiện và Chính phủ quyết định danh mục hoạt động thể dục thể thao được phép kinh doanh đặt cược thể thao và quy định chi tiết về kinh doanh đặt cược thể thao.

Tuy nhiên, đại biểu Quốc hội Nguyễn Thanh Hải (đoàn Tiền Giang) lại cho rằng, về đặt cược trong thể thao mới chỉ được áp dụng thí điểm theo Nghị Định 06 của Chính phủ. Do đó, cần có thời gian tổng kết, đánh giá kỹ lưỡng các nội dung này trước khi đưa vào luật để đảm bảo tính khả thi.

Hơn nữa, hoạt động cá cược, đặt cược là vấn đề phức tạp, nhạy cảm và tiềm ẩn những nguy cơ mất an ninh trật tự và trật tự an toàn xã hội. Trong khi đó, việc này diễn ra ở các địa phương khá phức tạp nên cần có những chuyên đề nghiên cứu, đánh giá tác động tổng thể đi đôi với việc tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị định 06 của Chính phủ. Do đó, chưa nên đưa quy định vào luật sửa đổi lần này mà cần phải có thời gian, kinh nghiệm thực tế./.

