Biếm họa 24h: Ander Herrera nguyện theo Hazard như “hình với bóng”

Cú đúp của Isco giúp Zidane “hứng” trọn 3 điểm từ Sporting Gijon. (Ảnh: B/R) Bộ ba “BBC” đã sẵn sàng giương nòng “nã pháo” Baryern và Barca. (Ảnh: Bein) Isco giành được danh hiệu “Dự bị vàng” khi giúp Real vượt qua Sporting Gijon với tỷ số 3-2. (Ảnh: Omar) Trái với vẻ hùng hổ lúc tới Old Trafford, thầy trò Conte phải “méo mặt” ra về khi để thua 0-2 trước MU. (Ảnh: Just toon it) HLV Mourinho cắt cử Herrera theo kèm Hazard khiến Chelsea “ôm hận”. (Ảnh: Just toon it) Phải chăng Mourinho đã quên Chelsea và trái tim của ông giờ đã đầy tình cảm với MU?. (Ảnh: Troll bóng đá) Mourinho tung đòn “lạ” giúp MU giành được 100% chiến thắng. (Ảnh: Troll bóng đá) “Người đặc biệt” cao tay khiến HLV Conte “ngã ngửa”. (Ảnh: Troll bóng đá) HLV Conte “hoảng hốt” khi Tottenham chỉ còn kém Chelsea 4 điểm trên bảng xếp hạng. (Ảnh: B/R) Pháo thủ rơi vào tình cảnh “thất thủ” nếu không thắng trong trận đụng độ với Middlesbrough. (Ảnh: Troll bóng đá) Trung vệ Zapata đã giúp AC Milan giành lại 1 điểm từ tay của Inter. (Ảnh: Bein) Phút bù giờ thứ 6, trung vệ Zapata giúp AC Milan giữ lại 1 điểm trước Inter. (Ảnh: Zezo) Doanh nhân người Trung Quốc thay Silvio Berlusconi “tiếp sức” cho AC Milan (Ảnh: Bein) Doanh nhân Trung Quốc “ươm mầm” sức mạnh cho AC Milan. (Ảnh: Abdosh) Sau vụ nổ trước trận Dortmund và Monaco, nạn nhân là trung vệ của Dortmund- Marc Bartra vui mừng khi thấy thế giới đoàn kết. (Ảnh: Omar)

Cú đúp của Isco giúp Zidane “hứng” trọn 3 điểm từ Sporting Gijon. (Ảnh: B/R) Bộ ba “BBC” đã sẵn sàng giương nòng “nã pháo” Baryern và Barca. (Ảnh: Bein) Isco giành được danh hiệu “Dự bị vàng” khi giúp Real vượt qua Sporting Gijon với tỷ số 3-2. (Ảnh: Omar) Trái với vẻ hùng hổ lúc tới Old Trafford, thầy trò Conte phải “méo mặt” ra về khi để thua 0-2 trước MU. (Ảnh: Just toon it) HLV Mourinho cắt cử Herrera theo kèm Hazard khiến Chelsea “ôm hận”. (Ảnh: Just toon it) Phải chăng Mourinho đã quên Chelsea và trái tim của ông giờ đã đầy tình cảm với MU?. (Ảnh: Troll bóng đá) Mourinho tung đòn “lạ” giúp MU giành được 100% chiến thắng. (Ảnh: Troll bóng đá) “Người đặc biệt” cao tay khiến HLV Conte “ngã ngửa”. (Ảnh: Troll bóng đá) HLV Conte “hoảng hốt” khi Tottenham chỉ còn kém Chelsea 4 điểm trên bảng xếp hạng. (Ảnh: B/R) Pháo thủ rơi vào tình cảnh “thất thủ” nếu không thắng trong trận đụng độ với Middlesbrough. (Ảnh: Troll bóng đá) Trung vệ Zapata đã giúp AC Milan giành lại 1 điểm từ tay của Inter. (Ảnh: Bein) Phút bù giờ thứ 6, trung vệ Zapata giúp AC Milan giữ lại 1 điểm trước Inter. (Ảnh: Zezo) Doanh nhân người Trung Quốc thay Silvio Berlusconi “tiếp sức” cho AC Milan (Ảnh: Bein) Doanh nhân Trung Quốc “ươm mầm” sức mạnh cho AC Milan. (Ảnh: Abdosh) Sau vụ nổ trước trận Dortmund và Monaco, nạn nhân là trung vệ của Dortmund- Marc Bartra vui mừng khi thấy thế giới đoàn kết. (Ảnh: Omar)