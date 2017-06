Biếm họa 24h: Chủ nhà Malaysia ra luật “dị” tại Sea Games 2017

Mohamed Salah “không kèn không trống” gia nhập Liverpool, trong ngày phá kỷ lục chuyển nhượng trong lịch sử của The Kop. (Ảnh: Just toon it) Antoine Griezmann giật mình khi giống “ông vua về nhì”- Michael Ballack. (Ảnh: Just toon it) Arsenal có buổi ra mắt áo đấu mới cực “chất”. (Ảnh: Troll bóng đá) Alexis Sanchez trở thành huyền thoại của Chile. (Ảnh: Troll bóng đá) Mourinho và Ronaldo “sợ hãi" trước cáo buộc trốn thuế. (Ảnh: Omar) Không cần bốc thăm, chủ nhà Malaysia tự chọn bảng đấu tại môn bóng đá nam ở Sea Games 2017. (Ảnh: Troll bóng đá) Ngày hôm nay (23/6) là kỷ niệm 31 năm, Cậu bé vàng- Diego Maradona tạo nên kiệt tác “Bàn tay của chúa”. (Ảnh: Zezo)

