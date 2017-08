Biếm họa 24h: Cộng đồng mạng “dậy sóng” vì danh sách ĐT Việt Nam

Cộng đồng mạng "dậy sóng" ngay khi danh sách ĐT Việt Nam được công bố. (Ảnh: Troll Bóng Đá) Mạc Hồng Quân trở lại ĐT Việt Nam sau gần 1 năm rưỡi vắng bóng. (Ảnh: Troll Bóng Đá) Cầu thủ SLNA "sạch bóng" ở đợt triệu tập ĐT Việt Nam lần này. (Ảnh: Troll Bóng Đá) "Vận đen" vẫn chưa buông tha Võ Huy Toàn. (Ảnh: Troll Bóng Đá) Arsenal thích thì Arsenal bán thôi! (Ảnh: Just Toon It) Phòng thay đồ Arsenal lúc này. (Ảnh: ZEZO Cartoons) Nỗi lòng Alexis Sanchez có ai thấu? (Ảnh: Troll Bóng Đá) Alex Chamberlain "nhảy khỏi con tàu đắm". (Ảnh: Troll Bóng Đá) Chiến lược chuyển nhượng của Chelsea. (Ảnh: Troll Bóng Đá) Toàn cảnh Premier League sau vòng đấu thứ 3. (Ảnh: Just Toon It) Chiến dịch bảo vệ "Giáo sư" Wenger năm nay bắt đầu hơi sớm. (Ảnh: Troll Bóng Đá) Arsenal "no đòn" trong chuyến làm khách của Liverpool. (Ảnh: Just Toon It) Toan tính của HLV Arsene Wenger. (Ảnh: Troll Bóng Đá) Arsene Wenger và Conor McGregor cùng nhận thất bại thảm hại trong ngày Chủ Nhật. (Ảnh: Footy Toonz) Floyd Mayweather "ăn đậm" sau chiến thắng trước Conor McGregor. (Ảnh: ZEZO Cartoons) Man City "trầy vi tróc vẩy" để thắng Bournemouth 2-1. (Ảnh: ZEZO Cartoons) Morata từng bước phá vỡ "Lời nguyền số 9" ở Chelsea. (Ảnh: Troll Bóng Đá) Benzema "báo hại" Real Madrid ở trận hòa Valencia 2-2. (Ảnh: Footy Toonz) Màn trình diễn của Benzema trước Valencia. (Ảnh: ZEZO Cartoons) Bất chấp phong độ tệ hại, Benzema vẫn được Zidane cưng chiều hết mực. (Ảnh: Footy Toonz) "Bom tấn" Ousmane Dembele của Barca có đôi chân cực "dị". (Ảnh: Troll Bóng Đá)

