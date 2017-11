Biếm họa 24h: “Cướp” bàn thắng của Messi, trọng tài Ronaldo hả hê

Messi bó tay trước vị trọng tài "mù". (Ảnh: Just toon it) Ronaldo hả hê sau khi "cướp trắng" bàn thắng của Messi. (Ảnh: Troll bóng đá) Góc quay "lạ" khiến trọng tài quyết định không công nhận bàn thắng của Messi. (Ảnh: Troll bóng đá) HLV Jurgen Klopp dỗ dành trò cưng sau khi giành được 1 điểm trước Chelsea. (Ảnh: B/R) Man City là đội bóng kiểm soát bóng tốt nhất tại Ngoại hạng Anh. (Ảnh: Troll bóng đá) HLV Wenger hạnh phúc khi lấy lại vị trí thứ 4. (Ảnh: Just toon it) Casilla hóa "bù nhìn" khiến Real chán nản. (Ảnh: Zezo) Ở mùa giải này, AC Milan sa sút trên khắp các mặt trận. (Ảnh: Zezo)

Messi bó tay trước vị trọng tài "mù". (Ảnh: Just toon it) Ronaldo hả hê sau khi "cướp trắng" bàn thắng của Messi. (Ảnh: Troll bóng đá) Góc quay "lạ" khiến trọng tài quyết định không công nhận bàn thắng của Messi. (Ảnh: Troll bóng đá) HLV Jurgen Klopp dỗ dành trò cưng sau khi giành được 1 điểm trước Chelsea. (Ảnh: B/R) Man City là đội bóng kiểm soát bóng tốt nhất tại Ngoại hạng Anh. (Ảnh: Troll bóng đá) HLV Wenger hạnh phúc khi lấy lại vị trí thứ 4. (Ảnh: Just toon it) Casilla hóa "bù nhìn" khiến Real chán nản. (Ảnh: Zezo) Ở mùa giải này, AC Milan sa sút trên khắp các mặt trận. (Ảnh: Zezo)