Biếm họa 24h: Hạ gục Barca, Malaga mở rộng cửa vô địch cho Real Madrid

Malaga trở thành cứu tinh của Real Madrid tại vòng 31 La Liga. (Ảnh: Troll Bóng Đá) Derby Madrid buồn của "hòn đá tảng" Pepe. (Ảnh: Troll Bóng Đá) Isco từ chối Barca để tiếp tục gắn bó cùng ghế dự bị tại Real Madrid. (Ảnh: Omar Momani) Phong cách ghi bàn của Robben đối thủ nào cũng rõ nhưng chẳng thể cản phá. (Ảnh: Troll Bóng Đá) Đại thắng Dortmund 4-1, Bayern Munich thị uy với Real Madrid trước trận tứ kết Champions League. (Ảnh: ZEZO Cartoons) MU và Arsenal không có cơ hội rút ngắn khoảng cách với top 4 Premier League trong dịp cuối tuần này. (Ảnh: Troll Bóng Đá) Thứ Bảy cuồng nhiệt của NHM bóng đá Việt Nam. (Ảnh: Troll Bóng Đá) Mignolet có 2 pha cứu thua đẳng cấp giúp Liverpool giành trọn 3 điểm trước Stoke. (Ảnh: Just Toon It) Thống kê mang tính an ủi với MU. (Ảnh: Troll Bóng Đá)

