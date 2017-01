Biếm họa 24h: Hạ Liverpool, Southampton chờ MU ở chung kết League Cup

Liverpool giữ chân thành công Coutinho trước sự chèo kéo từ Barca. (Ảnh: Omar Momani) Southampton hất văng Liverpool và sẽ chạm trán đội thắng trong cặp đấu Hull - MU ở trận chung kết League Cup. (Ảnh: Just Toon It) Jurgen Klopp "phát điên" vì phong độ của các học trò, khi Liverpool mới chỉ thắng 1/7 trận, từ đầu năm 2017. (Ảnh: Just Toon It) Real Madrid tan mộng ăn ba khi bị Celta loại khỏi Cúp Nhà Vua Tây Ban Nha. (Ảnh: Troll Bóng Đá) Real Madrid gục ngã trước Celta và Ronaldo lại trở thành tâm điểm chỉ trích. (Ảnh: Ball Ball) Granit Xhaka và "thói quen" nhận thẻ đỏ tại Arsenal. (Ảnh: Troll Bóng Đá) Khoảng cách xa vời vợi giữa Chelsea và các đối thủ bám đuổi ngôi đầu Premier League. (Ảnh: Troll Bóng Đá) Hôm nay (26/1), "Người đặc biệt" Jose Mourinho kỷ niệm sinh nhật tuổi 54. (Ảnh: Ghiền Bóng Đá)

