Biếm họa 24h: HLV Mourinho “ngủ gật” chờ Morata

Mohamed Salah chính thức phá kỷ lục chuyển nhượng của CLB Liverpool với 36 triệu bảng. (Ảnh: Omar) Jurgen Klopp vui sướng khi chiêu mộ thành công Mohamed Salah. (Ảnh: B/R) Chiến lược gia người Đức- Jurgen Klopp vui sướng khi sở hữu 2 “máy chạy” là Sadio Mane và Mohamed Salah. (Ảnh: Bein) “Người đặc biệt” Mourinho đang mong ngóng tiền đạo Real- Alvaro Morata. (Ảnh: Just toon it) Messi lo lắng khi Ronaldo tỏa sáng tại Confederations Cup 2017. (Ảnh: Bein) Ronaldo tạo bất ngờ, mừng sinh nhật Messi. (Ảnh: Just toon it) Trọng tài chính “hoa mắt chóng mặt” trong trận Đức đụng độ Cameroon. (Ảnh: Troll bóng đá) Danilo quyết tâm “bám trụ” tại Real. (Ảnh: Bein)

