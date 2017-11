Biếm họa 24h: Loạt ảnh chế “khó đỡ” về HLV Park Hang Seo

HLV Park Hang Seo ngồi vào "ghế nóng" của ĐT Việt Nam với kinh nghiệm "đồ sộ". (Ảnh: An Thắng) Thủ môn Tuấn Mạnh "tiễn" Afghanistan về nước. (Ảnh: An Thắng) HLV Park Hang Seo vui sướng giành vé tham dự Asian Cup 2019. (Ảnh: An Thắng) Trận hòa 0-0 trước Afghanistan giúp HLV Park Hang Seo thở phào nhẹ nhõm. (Ảnh: An Thắng) HLV Park Hang Seo tiếp sức cho các học trò bằng nhân sâm. (Ảnh: An Thắng) HLV Park Hang Seo cảm ơn cột dọc khi giúp ĐT Việt Nam "cầm chân" Afghanistan. (Ảnh: An Thắng) Trung vệ Quế Ngọc Hải bất ngờ khi không có tên anh trong danh sách triệu tập. (Ảnh: An Thắng) Buffon, Robben, Sanchez chính thức tham dự World Cup 2018 qua màn ảnh nhỏ. (Ảnh: B/R) Mesut Ozil "sốc" khi phải quay lại Arsenal thi đấu. (Ảnh: Troll bóng đá) Trái ngược với tuyển Pháp, Lacazette liên tục phải ngồi ghế dự bị tại Arsenal. (Ảnh: Just toon it) Vượt qua Messi và các đối thủ nặng ký khác, Ronaldo giành được danh hiệu "Goal 50". (Ảnh: Omar)

