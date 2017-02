Biếm họa 24h: London nghiêng ngả vì đại chiến Chelsea - Arsenal

Trận derby Chelsea - Arsenal là tâm điểm chú ý ở vòng 24 Premier League. (Ảnh: Just Toon It) Fabregas sẽ chạm trán đội bóng cũ Arsenal ở Stamford Bridge. (Ảnh: Troll Bóng Đá) Cuối tuần "bội thực" đại chiến của NHM bóng đá. (Ảnh: Troll Bóng Đá) Frank Lampard nói lời chia tay sân cỏ ở tuổi 38. (Ảnh: Just Toon It) Lampard trở thành nhân vật tiếp theo trong thế hệ vàng của ĐT Anh giải nghệ. (Ảnh: ZEZO Cartoons) Sự nghiệp huyền thoại của Lampard khởi đầu không hề dễ dàng. (Ảnh: Troll Bóng Đá) Michael Carrick và tình yêu cháy bỏng với MU. (Ảnh: Troll Bóng Đá) Benzema đang có phong độ tệ hại ở Real Madrid. (Ảnh: ZEZO Cartoons) Xuân Trường tiết lộ về quyết định chọn số 28 ở Gangwon FC. (Ảnh: Troll Bóng Đá)

