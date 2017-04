Biếm họa 24h: Luis Suarez tái ngộ “kẻ thù” ở Champions League

Giorgio Chiellini trước cơ hội báo thù Luis Suarez sau 3 năm chờ đợi. (Ảnh: Omar Momani) Sau những màn trình diễn thất vọng ở La Liga, Real Madrid và Barca bị đánh giá "lành ít dữ nhiều" tại Champions League. (Ảnh: Footy Toonz) Thầy trò Luis Enrique xem như dâng ngôi vô địch La Liga cho Real Madrid, sau trận thua 0-2 trước Malaga. (Ảnh: Omar Momani) Toàn cảnh cuộc so kè giữa MU và Arsenal qua những vần thơ. (Ảnh: Troll Bóng Đá) Rơi xuống đứng thứ 4, giấc mơ Top 4 đang xa dần với Arsenal. (Ảnh: Just Toon It) MU chia tay vị trí thứ 6 quen thuộc trên BXH Premier League. (Ảnh: Just Toon It) Zlatan Ibrahimovic tỏa sáng để mang về 3 điểm cho MU trước Sunderland. (Ảnh: Troll Bóng Đá) "Chú Tư" Arsenal giờ đã là "Chú Sáu" tại Premier League. (Ảnh: Troll Bóng Đá) Đè bẹp Dortmund, Bayern Munich thể hiện sức mạnh đáng sợ trước cuộc tiếp đón Real Madrid. (Ảnh: Abdosh Caricature) Đêm nay, cuộc chiến ở Champions League sẽ trở lại với NHM bóng đá. (Ảnh: Troll Bóng Đá) Tác phẩm mừng sinh nhật huyền thoại Roberto Carlos (10/4) của họa sỹ Omar Momani. (Ảnh: Omar Momani)

Giorgio Chiellini trước cơ hội báo thù Luis Suarez sau 3 năm chờ đợi. (Ảnh: Omar Momani) Sau những màn trình diễn thất vọng ở La Liga, Real Madrid và Barca bị đánh giá "lành ít dữ nhiều" tại Champions League. (Ảnh: Footy Toonz) Thầy trò Luis Enrique xem như dâng ngôi vô địch La Liga cho Real Madrid, sau trận thua 0-2 trước Malaga. (Ảnh: Omar Momani) Toàn cảnh cuộc so kè giữa MU và Arsenal qua những vần thơ. (Ảnh: Troll Bóng Đá) Rơi xuống đứng thứ 4, giấc mơ Top 4 đang xa dần với Arsenal. (Ảnh: Just Toon It) MU chia tay vị trí thứ 6 quen thuộc trên BXH Premier League. (Ảnh: Just Toon It) Zlatan Ibrahimovic tỏa sáng để mang về 3 điểm cho MU trước Sunderland. (Ảnh: Troll Bóng Đá) "Chú Tư" Arsenal giờ đã là "Chú Sáu" tại Premier League. (Ảnh: Troll Bóng Đá) Đè bẹp Dortmund, Bayern Munich thể hiện sức mạnh đáng sợ trước cuộc tiếp đón Real Madrid. (Ảnh: Abdosh Caricature) Đêm nay, cuộc chiến ở Champions League sẽ trở lại với NHM bóng đá. (Ảnh: Troll Bóng Đá) Tác phẩm mừng sinh nhật huyền thoại Roberto Carlos (10/4) của họa sỹ Omar Momani. (Ảnh: Omar Momani)