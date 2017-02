Biếm họa 24h: Luiz xé lưới Liverpool, Arsenal ôm hận trước Watford

"Giáo sư" Wenger ôm hận trên khán đài khi Arsenal thua cay đắng 1-2 trước Watford. (Ảnh: Just Toon It) David Luiz làm bẽ mặt Mignolet với pha đá phạt tinh quái ở trận hòa 1-1 giữa Liverpool và Chelsea. (Ảnh: Just Toon It) Bastian Schweinsteiger chứng minh đẳng cấp ở MU ngay khi được Mourinho trao cơ hội thi đấu trước Wigan. (Ảnh: Troll Bóng Đá) Toàn cảnh vòng 20 La Liga, Real Madrid bỏ xa các đối thủ trong cuộc đua vô địch. (Ảnh: Abdosh Caricature) Barca mất oan bàn thắng trước Betis vì La Liga không áp dụng công nghệ Goal-line. (Ảnh: Omar Momani) Payet chuyển sang Marseille thành công, sau quãng thời gian "làm mình làm mẩy" ở West Ham. (Ảnh: Just Toon It) Sadio Mane và Liverpool tái ngộ sau những thất bại ở các giải đấu Cúp. (Ảnh: Footy Toonz) Vô địch Australian Open, Roger Federer sở hữu danh hiệu Grand Slams thứ 18 trong sự nghiệp. (Ảnh: ZEZO Cartoons)

"Giáo sư" Wenger ôm hận trên khán đài khi Arsenal thua cay đắng 1-2 trước Watford. (Ảnh: Just Toon It) David Luiz làm bẽ mặt Mignolet với pha đá phạt tinh quái ở trận hòa 1-1 giữa Liverpool và Chelsea. (Ảnh: Just Toon It) Bastian Schweinsteiger chứng minh đẳng cấp ở MU ngay khi được Mourinho trao cơ hội thi đấu trước Wigan. (Ảnh: Troll Bóng Đá) Toàn cảnh vòng 20 La Liga, Real Madrid bỏ xa các đối thủ trong cuộc đua vô địch. (Ảnh: Abdosh Caricature) Barca mất oan bàn thắng trước Betis vì La Liga không áp dụng công nghệ Goal-line. (Ảnh: Omar Momani) Payet chuyển sang Marseille thành công, sau quãng thời gian "làm mình làm mẩy" ở West Ham. (Ảnh: Just Toon It) Sadio Mane và Liverpool tái ngộ sau những thất bại ở các giải đấu Cúp. (Ảnh: Footy Toonz) Vô địch Australian Open, Roger Federer sở hữu danh hiệu Grand Slams thứ 18 trong sự nghiệp. (Ảnh: ZEZO Cartoons)