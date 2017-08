Biếm hoạ 24h: Lukaku “sánh ngang” Morata, Fellaini siêu phẩm “đầu gối”

Tại Champions League 2017/2018, MU ở bảng đấu dễ, Chelsea đối mặt Atletico và AS Roma, Bayern “nhớ thương” Arsenal. (Ảnh: B/R) Bốc thăm chia bảng Champions League 2017/2018, Messi tái ngộ “người nhện” Buffon, Bayern “hoảng hốt” khi phải đối mặt PSG, HLV Zidane tìm kế giành chức vô địch thứ 13. (Ảnh: Footy toonz) Cục diện của Champions League mùa giải 2017/2018. (Ảnh: Zezo) Mayweather kiếm trăm triệu đô sau trận chiến “tỷ đô” với Mcgregor. (Ảnh: Troll bóng đá) Ibrahimovic chấp nhận giảm lương và quyết tâm ở lại MU để được chơi bóng đỉnh cao. (Ảnh: Troll bóng đá) Lukaku “vô duyên” như Morata khiến MU phải nhờ tới siêu phẩm “đầu gối” của Fellaini để tiếp tục giữ vững ngồi đầu BXH với 3 trận toàn thắng. (Ảnh: Just toon it) Chưa đầy 21 tuổi, Ánh Viên đã trở thành “báu vật” vô giá của Việt Nam. (Ảnh: Troll bóng đá)

