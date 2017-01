Biếm họa 24h: Messi hóa Người Dơi, Van Basten bị chế giễu

HLV Sevilla, Sampaoli cho rằng so sánh Lionel Messi với cầu thủ khác cứ như thể Người Dơi so với người thường vậy. (Ảnh: Omar Momani) Van Basten trở thành đề tài chế giễu vì những đề xuất khó tin nhằm cải cách bóng đá. (Ảnh: Omar Momani) Memphis Depay nối dài danh sách nạn nhân của lời nguyền số 7 ở MU. (Ảnh: Troll Bóng Đá) Tân binh Gabriel Jesus của Man City và cái duyên với số 3. (Ảnh: Troll Bóng Đá) Những cuộc đoàn tụ trong tuần qua tại Premier League. (Ảnh: Troll Bóng Đá) Arsenal và tham vọng top 4 tiếp tục trở thành đề tài sáng tác biếm họa. (Ảnh: Just Toon It) V-League 2017 liên tục xảy ra lùm xùm. (Ảnh: Troll Bóng Đá) Real Madrid nhận liền 2 thất bại sau khi lập kỷ lục bất bại. (Ảnh: ZEZO Cartoons) Dù "vật đổi sao rời" ở Juventus, Buffon vẫn luôn đứng đó. (Ảnh: ZEZO Cartoons)

HLV Sevilla, Sampaoli cho rằng so sánh Lionel Messi với cầu thủ khác cứ như thể Người Dơi so với người thường vậy. (Ảnh: Omar Momani) Van Basten trở thành đề tài chế giễu vì những đề xuất khó tin nhằm cải cách bóng đá. (Ảnh: Omar Momani) Memphis Depay nối dài danh sách nạn nhân của lời nguyền số 7 ở MU. (Ảnh: Troll Bóng Đá) Tân binh Gabriel Jesus của Man City và cái duyên với số 3. (Ảnh: Troll Bóng Đá) Những cuộc đoàn tụ trong tuần qua tại Premier League. (Ảnh: Troll Bóng Đá) Arsenal và tham vọng top 4 tiếp tục trở thành đề tài sáng tác biếm họa. (Ảnh: Just Toon It) V-League 2017 liên tục xảy ra lùm xùm. (Ảnh: Troll Bóng Đá) Real Madrid nhận liền 2 thất bại sau khi lập kỷ lục bất bại. (Ảnh: ZEZO Cartoons) Dù "vật đổi sao rời" ở Juventus, Buffon vẫn luôn đứng đó. (Ảnh: ZEZO Cartoons)