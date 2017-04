Biếm họa 24h: Messi “lạnh gáy” vì Ronaldo, Chiellini “vặt răng” Suarez

Tâm trạng của Messi ra sao khi chứng kiến Ronaldo rực sáng trước Bayern Munich?. (Ảnh: Just Toon It) Messi "lạnh gáy" vì triển vọng giành "Quả bóng vàng" của Ronaldo. (Ảnh: Troll Bóng Đá) CR7 đi vào lịch sử bóng đá thế giới với kỷ lục "siêu khủng". (Ảnh: Troll Bóng Đá) Ronaldo một tay mang về chiến thắng cho Real Madrid ngay tại "hang hùm" Allianz Arena. (Ảnh: Troll Bóng Đá) Toàn cảnh thất bại 0-3 của Barca dưới tay Juventus. (Ảnh: ZEZO Cartoons) Thầy trò Luis Enrique thua toàn diện trước "Bà đầm già" thành Turin. (Ảnh: Footy Toonz) Chiellini và màn trả thù ngọt ngào trước Suarez, 3 năm sau vụ "cắn trộm" ở World Cup 2014. (Ảnh: Omar Momani) Hành động đẹp của CĐV Dortmund với CĐV AS Monaco dưới ngòi bút biếm họa. (Ảnh: Footy Toonz) NHM Dortmund và AS Monaco đã cho thấy sức mạnh cao đẹp của bóng đá. (Ảnh: Troll Bóng Đá) Sai lầm của trọng tài ở Champions League cũng nhiều chẳng kém V-League. (Ảnh: Troll Bóng Đá) Arsenal và kế hoạch trở lại top 4 Premier League. (Ảnh: Just Toon It)

