Biếm họa 24h: Mkhitaryan lập siêu phẩm, MU đón lễ Tặng quà hoàn hảo

ĐKVĐ Leicester thua cay đắng trong khi các "đại gia" Premier League đều giành thắng lợi vào ngày lễ Tặng quà (26/12). (Ảnh: Just Toon It) Henrikh Mkhitaryan lập siêu phẩm "bọ cạp" giúp MU thắng 3-1 trước Sunderland. (Ảnh: Just Toon It) "Bí mật" đằng sau siêu phẩm của Henrikhi Mkhitaryan. (Ảnh: ZEZO Cartoons) Mỗi lần Fellaini vào sân, CĐV MU không khỏi lo lắng. (Ảnh: Troll Bóng Đá) David Moyes và thói quen thất bại trước đội bóng cũ. (Ảnh: Troll Bóng Đá) David Moyes và câu chuyện "bánh vẽ" khi còn cầm quân MU. (Ảnh: Troll Bóng Đá) James Rodriguez phân vân giữa vô số lựa chọn khi rời Real Madrid. (Ảnh: Just Toon It) Chelsea hưởng lợi từ thương vụ bán Oscar sang Shanghai SIPG. (Ảnh: ZEZO Cartoons) Barca tiếp tục "hút máu" Valencia với thương vụ chiêu mộ Cancelo. (Ảnh: Footy Toonz)

