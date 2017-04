Biếm họa 24h: Mourinho hóa thân thành “Hòa đại nhân”

Mùa giải năm nay, Pogba “kết thân” với xà ngang và cột. (Ảnh: Just toon it) Dưới sự dẫn dắt của Mourinho, MU lập kỷ lục buồn khi có tới 9 trận hòa trên sân Old Trafford. (Ảnh: Troll bóng đá) “Người đặc biệt” Mourinho hóa thân thành “Hòa đại nhân” khi lập kỷ lục 9 trận hòa tại sân Old Trafford trong 1 mùa giải. . (Ảnh: Troll bóng đá) Ngoại hạng Anh là ngôi đền của các “Ông thần vị thánh”. (Ảnh: Troll bóng đá) Sa thải Ranieri, bổ nhiệm HLV Shakespeare là quyết định đúng đắn của Ban lãnh đạo Leicester City. (Ảnh: Troll bóng đá) Thủ thành Guillermo Ochoa của Granada “chào thua” trước Suarez. (Ảnh: Bein) Vấp “Xương rồng” Napoli, Juventus gặp “nạn”. (Ảnh: Abdosh)

Mùa giải năm nay, Pogba “kết thân” với xà ngang và cột. (Ảnh: Just toon it) Dưới sự dẫn dắt của Mourinho, MU lập kỷ lục buồn khi có tới 9 trận hòa trên sân Old Trafford. (Ảnh: Troll bóng đá) “Người đặc biệt” Mourinho hóa thân thành “Hòa đại nhân” khi lập kỷ lục 9 trận hòa tại sân Old Trafford trong 1 mùa giải. . (Ảnh: Troll bóng đá) Ngoại hạng Anh là ngôi đền của các “Ông thần vị thánh”. (Ảnh: Troll bóng đá) Sa thải Ranieri, bổ nhiệm HLV Shakespeare là quyết định đúng đắn của Ban lãnh đạo Leicester City. (Ảnh: Troll bóng đá) Thủ thành Guillermo Ochoa của Granada “chào thua” trước Suarez. (Ảnh: Bein) Vấp “Xương rồng” Napoli, Juventus gặp “nạn”. (Ảnh: Abdosh)