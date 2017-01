Biếm họa 24h: MU, Chelsea khiến Payet “làm loạn”

Dimitri Payet đang"làm mình làm mẩy" tại West Ham và sẵn sàng ra đi trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông. (Ảnh: Omar Momani) West Ham khó lòng giữ chân Dimitri Payet trước sức hút từ các ông lớn như MU, Chelsea hay Man City. (Ảnh: Just Toon It) Tom Cleverley và "cái duyên" buồn với Morgan Schneiderlin. (Ảnh: Troll Bóng Đá) Bàn gỡ hòa 3-3 của Benzema trước Sevilla giúp Real Madrid cán mốc 40 trận bất bại. (Ảnh: Footy Toonz) Real Madrid đã xô đổ thành tích của Barca để tạo nên kỷ lục bất bại mới trong lịch sử bóng đá Tây Ban Nha. (Ảnh: BEIN Sports) Sau khi đoạt danh hiệu về chuyên môn, Cristiano Ronaldo tiếp tục "ghi dấu" với ngoại hình. (Ảnh: Ball Ball) Bộ đôi V-League chuẩn bị đối đầu những ngôi sao đình đám tại CAN 2017. (Ảnh: Troll Bóng Đá) V-League 2017 liên tiếp xảy ra sự cố về trọng tài. (Ảnh: Troll Bóng Đá) Công Vinh đang tạo ra dấu ấn đặc biệt trên cương vị Quyền Chủ tịch CLB TP.HCM (Ảnh: Ball Ball)

