Biếm họa 24h: Pep Guardiola “tắt điện” ở Ngoại hạng Anh

“Thánh địa” Old Trafford không còn là mảnh đất lành của MU, khi ở mùa giải năm nay, Quỷ đỏ đã có 9 trận hòa trên sân nhà. (Ảnh: Zezo) HLV Mourinho đưa MU trở về vị trí thứ 6 quen thuộc. (Ảnh: Footy toonz) Mourinho “sung sướng” khi trở lại vị trí thứ 6 quen thuộc. (Ảnh: Just toon it) Chiếc mũi tai hại khiến Ibrahimovic rơi vào thế việt vị trong trận MU bị Everton “cầm chân”. (Ảnh: Bein) Thầy trò Pep Guardiola “mệt lả” trước hàng thủ của Chelsea. (Ảnh: Zezo) HLV Pep Guardiola gặp khó khăn tại Premier League. (Ảnh: Abdosh) Hazard “hạ gục” Pep Guardiola trong cuộc chiến giữa Man City và Chelsea. (Ảnh: Omar) Hazard cùng Conte đưa Chelsea lên “đỉnh” Premier League. (Ảnh: Troll bóng đá) Premier League nơi sản sinh ra những nhân vật trong phim truyện. (Ảnh: Troll bóng đá) “Gã béo” Gonzalo Higuain giúp Juventus đánh bại Napoli. (Ảnh: Zezo) HLV Conte vội vã đón Sanchez về Chelsea. (Ảnh: Troll bóng đá) Hôm nay (7/4) là ngày sinh nhật của Frank Ribery. (Ảnh: Troll bóng đá)

