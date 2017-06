Biếm họa 24h: Ronaldo kêu khóc vì trốn thuế, La Liga biến thành “giải thuế“

Trái với Messi, Ronaldo kêu khóc trước cáo buộc trốn thuế. (Ảnh: Bein) Ronaldo và Messi là cặp trời sinh khi cùng nhau xuất sắc và cùng nhau... trốn thuế. (Ảnh: Troll bóng đá) Ngoài Ronaldo, Messi thì mới đây HLV Mourinho cũng dính cáo buộc trốn thuế thời làm HLV của Real. (Ảnh: Troll bóng đá) Pogba, Smalling và Fellaini vẫy gọi Ronaldo trở lại Old Trafford. (Ảnh: Just toon it) HLV Jurgen Klopp mỏi mòn chờ tiền vệ của AS Roma- Mohamed Salah. (Ảnh: Just toon it). HLV Jurgen Klopp với âm mưu biến sân bóng thành đường chạy điền kinh khi chiêu mộ toàn các cầu thủ đầy tốc độ. (Ảnh: Troll bóng đá) Lứa trẻ của Đức đã vượt qua thử thách đầu tiên tại Confederations Cup 2017. (Ảnh: Bein)

