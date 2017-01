Biếm họa 24h: Ronaldo “oằn lưng” vì bộ sưu tập danh hiệu

Cristiano Ronaldo vượt qua Lionel Messi và Antoine Griezmann để giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất năm 2016 của FIFA. (Ảnh: Just Toon It) Bức tượng Lionel Messi bị CĐV quá khích cắt đôi trong ngày Cristiano Ronaldo nhận danh hiệu từ FIFA. (Ảnh: Omar Momani) Lionel Messi vắng mặt trong buổi lễ trao giải Cầu thủ xuất sắc nhất năm của FIFA. (Ảnh: Omar Momani) Cristiano Ronaldo "oằn lưng" trước bộ sưu tập danh hiệu đồ sộ của năm 2016. (Ảnh: Footy Toonz) Antoine Griezmann tiếp tục "làm nền" cho Cristiano Ronaldo trong lễ trao giải Cầu thủ xuất sắc nhất năm 2016 của FIFA. (Ảnh: Troll Bóng Đá) Mohd Faiz Subri mang về vinh dự cho bóng đá ĐNÁ khi giành giải Bàn thắng đẹp nhất năm 2016. (Ảnh: Just Toon It) Real Madrid và Barca thống trị đội hình xuất sắc nhất năm 2016. (Ảnh: Troll Bóng Đá) Barca gục ngã trên đường đua La Liga với trận hòa trước Villarreal (Ảnh: Bleacher Report) Real Madrid ung dung ngự trị trên ngôi đầu La Liga. (Ảnh: ZEZO Cartoons)

Cristiano Ronaldo vượt qua Lionel Messi và Antoine Griezmann để giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất năm 2016 của FIFA. (Ảnh: Just Toon It) Bức tượng Lionel Messi bị CĐV quá khích cắt đôi trong ngày Cristiano Ronaldo nhận danh hiệu từ FIFA. (Ảnh: Omar Momani) Lionel Messi vắng mặt trong buổi lễ trao giải Cầu thủ xuất sắc nhất năm của FIFA. (Ảnh: Omar Momani) Cristiano Ronaldo "oằn lưng" trước bộ sưu tập danh hiệu đồ sộ của năm 2016. (Ảnh: Footy Toonz) Antoine Griezmann tiếp tục "làm nền" cho Cristiano Ronaldo trong lễ trao giải Cầu thủ xuất sắc nhất năm 2016 của FIFA. (Ảnh: Troll Bóng Đá) Mohd Faiz Subri mang về vinh dự cho bóng đá ĐNÁ khi giành giải Bàn thắng đẹp nhất năm 2016. (Ảnh: Just Toon It) Real Madrid và Barca thống trị đội hình xuất sắc nhất năm 2016. (Ảnh: Troll Bóng Đá) Barca gục ngã trên đường đua La Liga với trận hòa trước Villarreal (Ảnh: Bleacher Report) Real Madrid ung dung ngự trị trên ngôi đầu La Liga. (Ảnh: ZEZO Cartoons)