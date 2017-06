Biếm họa 24h: Thế giới bóng đá “ngả mũ” trước Siêu nhân Ronaldo

Cristiano Ronaldo thể hiện phong độ "Siêu nhân" giữa bê bối trốn thuế. (Ảnh: Troll Bóng Đá) Không chỉ ghi bàn, Cristiano Ronaldo còn để lại hình ảnh đẹp trong trận Bồ Đào Nha 1-0 Nga. (Ảnh: Troll Bóng Đá) Tin đồn Cristiano Ronaldo trở lại MU "làm mưa làm gió" trên mạng Internet. (Ảnh: Troll Bóng Đá) Màn ẩu đả đáng xấu hổ giữa cầu thủ New Zealand và Mexico tại Confederations Cup. (Ảnh: Bleacher Reports) Cristiano Ronaldo và các ngôi sao bóng đá giữa những tin đồn chuyển nhượng. (Ảnh: Troll Bóng Đá) Tờ Mundo Deportivo bất ngờ đưa tin, Messi muốn gia nhập Man City. (Ảnh: Bleacher Reports) Sau Messi và Ronaldo, đến lượt Mourinho bị cáo buộc trốn thuế. (Ảnh: Omar Momani) Huyền thoại Paolo Maldini thử sức với tennis đỉnh cao ở tuổi 48. (Ảnh: Troll Bóng Đá) ĐT Đức chật vật ở Confederations Cup khi sử dụng "đội hình 2". (Ảnh: Footy Toonz) "Vua về nhì" Antoine Griezmann. (Ảnh: Just Toon It) Douglas Costa chuẩn bị gia nhập Juventus. (Ảnh: Bleacher Reports) Đề văn gây bất ngờ ở kỳ thi năm nay. (Ảnh: Troll Bóng Đá)

