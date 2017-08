Biếm họa 24h: Thua sốc Liverpool, NHA rộ trào lưu “bảo vệ” Wenger

HLV Wenger điên cuồng "hất văng" Chamberlain, Mustafi và các danh hiệu, chỉ giữ lại chiếc Siêu cúp Anh. (Ảnh: Just toon it) HLV Wenger "tan tác" sau trận thua 0-4 trước Liverpool. (Ảnh: Zezo) "Giáo sư" Wenger và Arsenal đang phải đối mặt với mùa giải đầy khó khăn. (Ảnh: Troll bóng đá) Ngoại hạng Anh rộ lên trào lưu bảo vệ "kho điểm" HLV Wenger. (Ảnh: Just toon it) Cục diện Premier League sau vòng 3 khi MU vẫn xếp nhất bảng, Arsenal gục ngã trước Liverpool với tỷ số 4-0. (Ảnh: B/R) Chelsea lên kế hoạch chiêu mộ anh em nhà Hazard. (Ảnh: Troll bóng đá) HLV Jurgen Klopp đang sở hữu 2 máy chạy là Mohamed Salah và Sadio Mane. (Ảnh: Bein) Trong khi "Đại gia" Serie A đấu đá, Monaco bất ngờ hưởng lợi khi chiêu mộ thành công Keita Diao. (Ảnh: Footy Toonz) Trái ngược với bên ngoài vòng cấm, Benzema thành trò hề khi trong khu vực 11m50. (Ảnh:Zezo) Công Phượng cùng sao Malaysia và Aung Thu san sẻ danh hiệu Vua phá lưới SEA Games 29 với 4 bàn thắng. (Ảnh: Troll bóng đá)

