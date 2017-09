Biếm họa 24h: Welbeck bất ngờ tỏa sáng, Wenger “cúi đầu” tạ ơn

Sadio Mane tung cước với thủ thành của Man City- Ederson Moraes tại vòng 4 Premier League. (Ảnh: B/R) Sadio Mane đấu võ trên sân, Liverpool thua "muối mặt" 0-5 trước Man City. (Ảnh: Zezo) Thủ thành Ederson Moraes gặp may sau khi lĩnh nguyên gầm giày của Mane vào mặt. (Ảnh: Troll bóng đá) Chamberlain mang vận đen tới cho CLB mới Liverpool. (Ảnh: Just toon it) Man City áp sát MU, Liverpool tụt dốc sau vòng 4 Premier League. (Ảnh: Just toon it) Welbeck, Balotelli và Công Phượng tạo nên bất ngờ trong ngày 9,10/9. (Ảnh: Troll bóng đá) Sau màn trình diễn ấn tượng, Danny Welbeck được HLV Wenger "cúi đầu" cảm ơn. (Ảnh:Just toon it) "Chia tay nhau", Messi và Neymar thi nhau tỏa sáng. (Ảnh: Troll bóng đá) HLV Zidane đau đầu khi Benzema và Bale "ngủ quên" trong vòng cấm địa. (Ảnh: B/R) Hàng thủ AC Milan hóa "bù nhìn" khiến đội nhà thua Lazio 1-4. (Ảnh: Zezo)

