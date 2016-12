Chùm ảnh: Dàn sao MU “sưởi ấm” bệnh viện mùa Giáng sinh

Dàn sao MU đã gây bất ngờ với các bệnh nhân tại bệnh viện thành phố Manchester khi xuất hiện và phát quà Giáng sinh. (Ảnh: Getty) Zlatan Ibrahimovic và Paul Pogba là tâm điểm của sự chú ý. (Ảnh: Getty) Marcos Rojo "ngổ ngáo" khi thi đấu bỗng hóa thành Ông già Noel đích thực với chồng quà tặng trên tay. (Ảnh: Getty) Những "siêu dự bị" của MU như Martial hay Fellaini cũng đủ sức khiến bệnh nhân và gia đình cảm thấy ấm áp hơn trong mùa Giáng sinh. (Ảnh: Getty) Bộ đôi MU và gia đình một fan "Quỷ đỏ". (Ảnh: Getty) Hai bênh nhân nhí tỏ ra phấn kích khi nhận quà từ Antonio Valencia và Sergio Romero. (Ảnh: Getty) Không chỉ các em nhỏ mà ngay cả người lớn cũng nhận được quà Giáng sinh từ dàn sao MU. (Ảnh: Getty) Ngoài MU, hàng loạt đội bóng khác tại Premier League cũng có những hoạt động từ thiện ý nghĩa trong mùa Giáng sinh. (Ảnh: The Sun) Một bệnh nhân nhí hào hứng bên David Luiz tại bệnh viện Westminster, thành phố London. (Ảnh: The Sun) Dàn sao Tottenham tặng quà bệnh nhân nhí. (Ảnh: Getty) Ngay cả những đội bóng hạng dưới như Aston Villa cũng thực hiện những hoạt động ý nghĩa nhân dịp Giáng sinh. (Ảnh: The Sun) Hậu vệ Seamus Coleman của Everton thậm chí còn cất công đến tận nhà để thăm và tặng quà một CĐV nhỏ tuối. (Ảnh: The Sun)

