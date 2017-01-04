Đội hình Wags hoàn hảo ở trận derby Tottenham và Chelsea

Thủ môn: Marine Lloris, vợ Hugo Lloris (Tottenham). Hậu vệ Toni Terry, bà xã giỏi võ của John Terry (Chelsea). Hậu vệ: Shani Van Mieghem, bạn gái Toby Alderweireld (Tottenham). Hậu vệ: Annie Kilner, bóng hồng của Kyle Walker (Tottenham). Tiền vệ: Aleksandra Matic, vợ Nemanja Matic (Chelsea). Tiền vệ: Victoria Kimani, vợ Victor Wanyama (Tottenham) Tiền vệ: Daniella Semaan, nàng thơ của Cesc Fabregas (Chelsea). Tiền vệ: Naomi Solange, bạn gái Mousa Dembele (Tottenham). Hộ công: Ruby Mae, bạn gái đa tài của Dele Alli (Tottenham) Hộ công: Vanessa Martins, bà xã Willian (Chelsea) Tiền đạo: Yoo So Young, bạn gái Heung Min Son (Ảnh: Tottenham)
|Thủ môn: Marine Lloris, vợ Hugo Lloris (Tottenham).
|Hậu vệ Toni Terry, bà xã giỏi võ của John Terry (Chelsea).
|Hậu vệ: Shani Van Mieghem, bạn gái Toby Alderweireld (Tottenham).
|Hậu vệ: Annie Kilner, bóng hồng của Kyle Walker (Tottenham).
|Tiền vệ: Aleksandra Matic, vợ Nemanja Matic (Chelsea).
|Tiền vệ: Victoria Kimani, vợ Victor Wanyama (Tottenham)
|Tiền vệ: Daniella Semaan, nàng thơ của Cesc Fabregas (Chelsea).
|Tiền vệ: Naomi Solange, bạn gái Mousa Dembele (Tottenham).
|Hộ công: Ruby Mae, bạn gái đa tài của Dele Alli (Tottenham)
|Hộ công: Vanessa Martins, bà xã Willian (Chelsea)
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Tiền đạo: Yoo So Young, bạn gái Heung Min Son (Ảnh: Tottenham)