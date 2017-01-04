Đội hình Wags hoàn hảo ở trận derby Tottenham và Chelsea

Cập nhật lúc: 15:47 04/01/2017 (GMT+7)

VOV.VN - Trận derby London giữa Tottenham và Chelsea không chỉ nóng bỏng dưới sân, mà còn cả trên khán đài, với những nàng Wags cực kỳ xinh đẹp.

CTV Bảo Long/VOV.VN
Tổng hợp
Số trang: