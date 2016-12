Guardiola sang Anfield “do thám” trước đại chiến Liverpool - Man City

HLV Pep Guardiola đã có mặt trên khán đài sân Anfield để theo dõi cuộc đọ sức giữa Liverpool và Stoke. (Ảnh: The Sun) Nhà cầm quân người Tây Ban Nha chăm chú theo dõi trận đấu, trước khi cùng Man City đến làm khách của Liverpool cuối tuần này. (Ảnh: The Sun) Ngoài Pep Guardiola, thuyền trưởng ĐT Anh, Gareth Southgate cũng có mặt trên sân Anfield. (Ảnh: Getty) Huyền thoại Liverpool, Steven Gerrard là gương mặt quen thuộc trên khán đài sân Anfiel sau khi giải nghệ. (Ảnh: Getty) Hẳn Pep Guardiola đã thu thập được không ít thông tin giá trị trong chuyến đi tới thành phố Cảng, khi Liverpool chơi tấn công tổng lực và giành chiến thắng tưng bừng trước Stoke. (Ảnh: Getty) Dù bị đối phương dẫn trước, nhưng "The Kop" đã đáp trả tới 4 bàn bằng sức tấn công mạnh mẽ.(Ảnh: Getty) Lối chơi pressing quyết liệt của Liverpool không hề thua kém Tottenham hay Chelsea, những đội bóng đã hạ gục Man City mùa này.(Ảnh: Getty) Jurgen Klopp hứa hẹn sẽ có màn đấu trí cân não cùng Pep Guardiola.(Ảnh: Getty) Về phần mình, Man City đã có bước chạy đà hoàn hảo cho trận đại chiến với Liverpool, bằng chiến thắng 3-0 trên sân Hull City trong ngày lễ Tặng quà.(Ảnh: Getty)

HLV Pep Guardiola đã có mặt trên khán đài sân Anfield để theo dõi cuộc đọ sức giữa Liverpool và Stoke. (Ảnh: The Sun) Nhà cầm quân người Tây Ban Nha chăm chú theo dõi trận đấu, trước khi cùng Man City đến làm khách của Liverpool cuối tuần này. (Ảnh: The Sun) Ngoài Pep Guardiola, thuyền trưởng ĐT Anh, Gareth Southgate cũng có mặt trên sân Anfield. (Ảnh: Getty) Huyền thoại Liverpool, Steven Gerrard là gương mặt quen thuộc trên khán đài sân Anfiel sau khi giải nghệ. (Ảnh: Getty) Hẳn Pep Guardiola đã thu thập được không ít thông tin giá trị trong chuyến đi tới thành phố Cảng, khi Liverpool chơi tấn công tổng lực và giành chiến thắng tưng bừng trước Stoke. (Ảnh: Getty) Dù bị đối phương dẫn trước, nhưng "The Kop" đã đáp trả tới 4 bàn bằng sức tấn công mạnh mẽ.(Ảnh: Getty) Lối chơi pressing quyết liệt của Liverpool không hề thua kém Tottenham hay Chelsea, những đội bóng đã hạ gục Man City mùa này.(Ảnh: Getty) Jurgen Klopp hứa hẹn sẽ có màn đấu trí cân não cùng Pep Guardiola.(Ảnh: Getty) Về phần mình, Man City đã có bước chạy đà hoàn hảo cho trận đại chiến với Liverpool, bằng chiến thắng 3-0 trên sân Hull City trong ngày lễ Tặng quà.(Ảnh: Getty)