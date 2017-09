Những vụ “đào tẩu” bất thành ở phiên chợ Hè 2017 qua góc nhìn biếm họa

Những vụ "đào tẩu" bất thành ở phiên chợ Hè 2017. (Ảnh: Footy Toonz) "Những kẻ khờ mộng mơ" ở Premier League mùa Hè năm nay. (Ảnh: Just Toon It) Nỗi lòng này biết ngỏ cùng ai? (Ảnh: Troll Bóng Đá) Chủ tịch Barca bị "ném đá" dữ dội vì không mua được Coutinho. (Ảnh: Footy Toonz) Barca bất lực trong việc tìm người thay Neymar ôm "bao tải tiền" trong tay. (Ảnh: ZEZO Cartoons) Liverpool "hét giá" Coutinho lên đến 200 triệu Euro khiến Barca ngậm ngùi rút lui. (Ảnh: Bleacher Reports) Diego Costa ở lại Chelsea, nhưng có thi đấu hay không vẫn là câu hỏi chưa được giải đáp. (Ảnh: Troll Bóng Đá) Mbappe là "bom tấn" duy nhất phát nổ đúng ngày cuối cùng ở kỳ chuyển nhượng Hè 2017. (Ảnh: Just Toon It) Sự điên rồ của kỳ chuyển nhượng tăng theo năm tháng. (Ảnh: Bleacher Reports) Arsenal lép vế toàn tập trước các đối thủ ở phiên chợ Hè 2017. (Ảnh: Just Toon It)

