Những thống kê “khó tin” trước trận Liverpool và Chelsea

Trước thềm trận đấu tâm điểm của vòng 13 Premier League giữa Liverpool và Chelsea, cùng điểm lại những thống kê "khó tin" của 2 đội. 4 – Cũng giống như Chelsea, Liverpool đã giành chiến thắng 4 trên tổng số 5 trận đấu gần đây trên mọi mặt trận. 5 - Đáng chú ý trong 5 lần làm khách gần nhất tại Anfield, Chelsea chưa từng thua trước The Kop. Cụ thể, The Blue thắng 2 và hoà 3. 5 - Ngoài ra, Liverpool cũng bất bại liên tiếp 5 lần gần nhất trước Chelsea tại Ngoại hạng Anh. 11 - Cả Liverpool và Chelsea đều ghi bàn ở 11/12 lần chạm trán gần nhất trong khuôn khổ Ngoại hạng Anh. 15 - Trong số 32 bàn thắng Chelsea ghi được tại Ngoại hạng Anh mùa này, có tới 15 bàn được thực hiện bởi các cầu thủ Tây Ban Nha. 31 - Coutinho đã đóng góp 31 đường kiến tạo cho Liverpool tại Ngoại hạng Anh, chỉ sau 2 huyền thoại Gerrard (92) và McManaman (58). 37 - Kể từ khi được bổ nhiệm, HLV Klopp đã biến Liverpool là đội có thành tích tốt nhất khi đối đầu với "Big Six", mang về 37 điểm sau 22 trận. Xếp ngay sau là Chelsea với 31 điểm sau 22 trận. 118 - Dưới thời Antonio Conte, Chelsea giành tới 118 điểm tại Ngoại hạng Anh, nhiều hơn bất kì đối thủ nào trong cùng thời gian. 167 - Trong 167 lần đối đầu nhau, Liverpool đã giành chiến thắng 71 trận, 39 hoà và nhận 57 thất bại./.

