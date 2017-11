1.000 golf thủ tranh tài tại giải SMic Golf Challenge Tournament 2017

Đây là giải golf đầu tiên do Công ty Luật SMiC (tiền thân của Tập đoàn FLC tổ chức nhân dịp kỷ niệm 16 năm ngày thành lập công ty) phối hợp với Công ty Cổ phần Quản lý Sân Golf Biscom tổ chức từ ngày 25-27/11.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Ông Nhữ Văn Hoan - Phó TGĐ TT Công ty CP Quản lý sân golf Biscom cho biết: “Với nhiều kinh nghiệm tổ chức chuyên nghiệp các giải Golf cộng với giải thưởng lớn, BTC kỳ vọng đây sẽ là một giải golf để lại nhiều ấn tượng cho các gôn thủ trong và ngoài nước”.

Giải được chờ đợi nhất năm, SMic Golf Challenge Tournament 2017 chính thức khai mạc sáng 25/11 tại FLC Samson Golf Links với hơn 1.000 golf thủ tham dự.

Điểm đặc biệt tại giải đấu này chính là cơ cấu giải thưởng vô cùng hấp dẫn. Trong đó, lần đầu tiên giải thưởng Hole in One tại 4 hố par 3 sẽ không giới hạn và lên tới hàng trăm xe ô tô hạng sang.

Cụ thể, giải Hole In One áp dụng cho 3 ngày thi đấu và không giới hạn người trúng giải tại mỗi hố Par-3, một người có thể thắng Hole in One ở nhiều hố golf khác nhau, mỗi hố bao gồm 5 xe hạng sang Mercedes và Camry.

Phần thưởng dành cho người chiến thắng chung cuộc, ghi được tổng số gậy ít nhất (Best Gross) gồm Cúp và thẻ hội viên 35 năm hạng VIP tại FLC Samson Golf Links, voucher nghỉ dưỡng tại hệ thống FLC Resort trị giá 50 triệu đồng và nhiều quà tặng giá trị từ các nhà tài trợ.

Ngoài các giải Vô địch, Nhất, Nhì, Ba, BTC cũng dành nhiều phần thưởng hấp dẫn cho các giải kỹ thuật như Nearest to the Pin, Longest Drive, Nearest to the Line, Eagle & Albatross và giải Hole-In-One như thẻ hội viên VIP, voucher nghỉ dưỡng tại tất cả các quần thể của Tập đoàn FLC cùng nhiều quà tặng giá trị khác.

Như vậy, SMic Golf Challenge Tournament 2017 được xem là giải đấu đầu tiên vô cùng ấn tượng với cơ cấu giải thưởng đặc biệt, tổng trị giá lên tới 50 tỉ đồng. Trong thời gian diễn ra giải, các gôn thủ cũng có cơ hội được trải nghiệm những dịch vụ tại khu phức hợp vui chơi giải trí đa dạng của quần thể FLC Sầm Sơn, tạo sự thư thái để chuẩn bị cho những trận đấu đầy thách thức trong 3 ngày tới.

Giải SMic Golf Challenge Tournament 2017 được tổ chức tại sân FLC Samson Golf Links.

Không còn xa lạ với các gôn thủ, sân FLC Samson Golf Links đã trở thành địa điểm thi đấu lý tưởng của nhiều giải golf quy mô như: FLC Golf Championship 2015, Giải vô địch nữ Quốc gia vào cuối tháng 10/2016, Giải Faros Golf Tournament hay giải golf vô địch quốc gia mở rộng năm 2016, giải Faros Golf Tournament 2017, giải AMD Golf Challenge 2017 hay giải Danko Golf Championship 2017, giải Golf chuyên nghiệp FLC Vietnam Master…

Mới đây, sân golf FLC Samson Golf Links vinh dự nhận giải thưởng “Best Championship Course 2017 – Sân golf tổ chức giải đấu tốt nhất năm 2017” trong cuộc bình chọn “Sân golf Tốt nhất Việt Nam” do Tạp chí Golf Việt Nam phối hợp cùng Hiệp hội Golf Việt Nam, Tổng cục Du lịch, Tổng cục Thể dục-Thể thao tổ chức. Sân được thiết kế bởi công ty thiết kế sân golf hàng đầu thế giới Nicklaus Design./.