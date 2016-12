Biếm họa 24h: Ông già Noel Zidane “nịnh” James Rodriguez ở lại Real

Ozil "lặng tiếng" trong ngày thầy trò Wenger "đẻ trứng 3 điểm" cho Man City. (Ảnh: B/r) HLV Pep Guardiola thôi miên thầy trò Wenger và ru ngủ Ozil. (Ảnh: Zezo) Ramos và Wenger khen ngợi Mane, khi anh ghi bàn ở phút bù giờ 90'+4 giúp Liverpool vượt qua Everton. (Ảnh: Just toon it) Ibrahimovic và Buffon khẳng định sẽ còn thi đấu bóng đá trong 1 thời gian dài. (Ảnh: Omar) Chuỗi 11 trận bất bại của Chelsea đang giúp The Blues nắm vững ngôi đầu Ngoại hạng Anh 2016/17. (Ảnh: Bongdaf) HLV Zidane hóa "ông già Noel" tặng quà James Rodriguez và mong anh sẽ tiếp tục gắn bó với Real. (Ảnh: BeinSports) Alex Sanchez thoát dớp "vua về nhì" của Michael Ballack. (Ảnh: Troll bóng đá) Lộ diện Messi "xịn" phiên bản Đông Nam Á. (Ảnh: Troll bóng đá) 2016 là 1 năm thiếu may mắn cho các thủ môn của bóng đá Việt Nam. (Ảnh: Troll bóng đá) Hậu vệ Thái Lan "âu yếm" Công Phượng. (Ảnh: Troll bóng đá)

