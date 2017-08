Danh sách chính thức các VĐV Việt Nam giành HCV SEA Games 29

Với việc Hoàng Tấn Tài thi đấu không thành công trong nội dung cuối cùng của đoàn TTVN tại SEA Games 29, đoàn TTVN có nguy cơ bị Singapore vượt mặt trên bảng xếp hạng. Chỉ cần giành thêm 1 HCV, Singapore sẽ chính thức soán ngôi thứ ba của đoàn TTVN.

Trong ngày 30/8, Singapore có hai nội dung tranh chấp huy chương nhưng rất may cho đoàn TTVN khi Singapore chỉ giành được 2 HCB. Đảo quốc sư tử kém đoàn Việt Nam đúng 1 HCV và xếp ở vị trí thứ tư. Chung cuộc, đoàn TTVN có tổng cộng 58 HCV, 50 HCB, 60 HCĐ, xếp thứ ba toàn đoàn sau chủ nhà Malaysia và Thái Lan./.

Danh sách chính thức các VĐV Việt Nam giành HCV tại SEA Games 29 (58 HCV):

- Nguyễn Thị Ánh Viên (8 HCV bơi - 100 m ngửa nữ, 200m ngửa nữ, 400m tự do, 200m hỗn hợp, 800m tự do, 50m ngửa, 400m hỗn hợp, 200m tự do)

- Nguyễn Văn Trí (pencak silat, 90kg nam)

- Nguyễn Văn Tuyến (pencak silat, 80kg nam)

- Phạm Thị Tươi (pencak silat, 50kg nữ

- Trịnh Văn Vinh (cử tạ- hạng cân 62 kg)

- Thạch Kim Tuấn (cử tạ- hạng cân 56 kg nam)

- Nguyễn Thị Như Ý (Judo- hạng cân dưới 78 kg nữ)

- Hà Thị Nguyên (Taekwondo- hạng cân dưới 62 kg nữ)

- Bóng bàn đồng đội nam

- Điền kinh 4x400m nữ

- Nguyễn Huy Hoàng (bơi- 1500m tự do nam)

- Đội quyền Taekwondo nữ

- Nguyễn Văn Lai (điền kinh- chạy 5000m)

- Nguyễn Thị Yến Hoa (điền kinh- chạy 100m rào nữ)

- Nguyễn Hữu Kim Sơn (bơi- 400m hỗn hợp nam)

- Nguyễn Thị Oanh (điền kinh- chạy 5000m)

- Bùi Thị Thu Thảo (điền kinh- nhảy xa nữ)

- Điền kinh (4x100m nữ)

- Đội tuyển bóng đá nữ

- Bùi Văn Đông (điền kinh- nhảy xa nam)

- Dương Thị Việt Anh (điền kinh- nhảy cao nữ )

- Nguyễn Thị Oanh (điền kinh - chạy 1500 m nữ)

- Karate - biểu diễn kata đồng đội nữ

- Karate - nội dung kumite đồng đội nam

- Dương Văn Thái (2 HCV điền kinh- 800m nam, 1500m)

- Vũ Thị Ly (điền kinh-800m nữ)

- Vũ Thị Mến (điền kinh- nhảy 3 bước nữ)

- Hồ Thị Thu Hiền (karate- hạng cân dưới 68kg nữ)

- Nguyễn Minh Phụng (karate- hạng cân 75kg nam)

- Lâm Tiến Nhật (đấu kiếm- kiếm 3 cạnh nam)

- Hà Minh Thành (bắn súng- 25m súng ngắn bắn nhanh nam)

- Đinh Phương Thành (TDDC- xà kép)

- Lê Thanh Tùng (2 HCV TDDC-nhảy chống nam, xà đơn)

- Lê Tú Chinh (2 HCV điền kinh-100m, 200m nữ)

- Nguyễn Thị Huyền (2 HCV điền kinh- 400m rào nữ, 400m nữ)

- Nguyễn Thị Thi (bi sắt)

- Nguyễn Thị Hồng Anh (karate- kumite 68kg nữ)

- Nguyễn Thị Như Hoa (kiếm- kiếm 3 cạnh nữ)

- Đặng Nam (TDDC- vòng treo)

- Dương Thúy Vi (2 HCV wushu - thương thuật, kiếm thuật nữ)

- Nguyễn Thị Thật (2 HCV đua xe đạp - vòng tròn, 101 km đồng hàng nữ)

- Vũ Thành An (đấu kiếm- kiếm chém nam)

- Phương Giang (wushu - côn thuật nữ)

- Chu Đức Anh (bắn cung - cung 1 dây nam)

- Đồng đội nam Thể dục dụng cụ.