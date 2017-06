Mayweather tập đến đổ máu, quyết hạ knock-out McGregor

Để chuẩn bị cho màn so găng tỉ đô, Mayweather đang rất nỗ lực tập luyện. Qua 2 năm không thượng đài nhưng tay đấm Mỹ vẫn giữ được phong độ và vóc dáng rất chuẩn. Mayweather tập đến chảy máu ở hai tay và cần sự trợ giúp của đội ngũ y tế. Cho đến nay, anh vẫn đang giữ danh hiệu "độc cô cầu bại" khi chưa thua trận nào trong sự nghiệp thi đấu chính thức. Nhưng trước mắt Mayweather sẽ là thử thách cực lớn, chính là võ sĩ MMA mạnh nhất thế giới: McGregor. Bởi thế, tay đấm Mỹ đang rất tích cực tập luyện để chuẩn bị cho trận đại chiến sẽ diễn ra trong vòng 2 tháng tới. Bên kia chiến tuyến, McGregor cũng không chịu thua. Tay đấm Ireland đang dồn sức để tập luyện, anh cũng tuyên bố sẽ hạ "knock-out" Mayweather trong lần so găng này. Liệu chiến tích bất bại của Mayweather sẽ tiếp diễn hay sức trẻ của McGregor làm nên bất ngờ? Trận so găng tỉ đô sẽ diễn ra vào ngày 26/8 tới đây. http://streaming.vov.vn/2017_06_26/U0uyi7qC2W3yoqsYrG5iQA/Floyd_Mayweather_training_for_Conner_Mcgreger.mp4 http://streaming.vov.vn/2017_06_26/U0uyi7qC2W3yoqsYrG5iQA/Conor_McGregor_and_Ido_Portal_Pool_Noodle_Training_for_Floyd_Mayweather.mp4

