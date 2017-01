Thể thao 24h: Djokovic có danh hiệu đầu tiên trong năm 2017

Djokovic đã có danh hiệu đầu tiên trong năm. (Ảnh: Getty). Djokovic tiếp tục chứng tỏ được bản lĩnh của mình ở các trận đấu lớn khi hạ tay vợt số 1 thế giới Andy Murray ở chung kết Qatar Open. Điểm số các set là 6-3, 5-7, 6-4 nghiêng về tay vợt người Serbia.



Đây là trận đấu mà Murray chật vật trong nhiều game cầm giao bóng còn Nole đã chơi ổn định. Vì thế, chiến thắng cho Djokovic là hoàn toàn xứng đáng.



Cũng trong ngày hôm qua, chức vô địch Hopman Cup đã được xác định sau khi ĐT Pháp thắng ĐT Mỹ 2-1. Trong khi đó, Karolína Plíšková, Kateřina Siniaková và Lauren Davis là những tay vợt có được danh hiệu ở các giải của nữ.



Thể thao 24h: HLV Mourinho lên tiếng về thương vụ Lindelof VOV.VN -Chiến lược gia người Bồ Đào Nha bác bỏ khả năng Victor Lindelof cập bến Old Trafford, Ronaldo trở lại thi đấu trong trận với Granada. MU “đại thắng” Reading ở vòng 3 FA Cup: Đón tiếp Reading trên sân nhà, MU nhanh chóng tạo được thế trận áp đảo. Trong khi đó, đội khách lại có phần chệch choạc trong những phút đầu. Hệ quả là Rooney và Martial đã có 2 bàn thắng chỉ sau 15 phút thi đấu đầu tiên.



Bước sang hiệp 2, tài năng trẻ Rashford tỏa sáng rực rỡ với hai bàn thắng ở các phút 75 và 79, ấn định tỉ số 4-0 của trận đấu. Thắng trận này, MU đã giành vé vào vòng 4 FA Cup và nâng cao chuỗi trận thắng của mình lên con số 8.



Khai mạc V.League 2017: Hôm qua, đã diễn ra các trận đấu đầu tiên của V.League 2017 với các kết quả như sau: SHB Đà Nẵng thắng HAGL 1-0, Hà Nội hạ Than Quảng Ninh 3-2 và Long An vượt qua Cần Thơ 2-1 ngay trên sân khách.



Ngày hôm nay, 4 trận tiếp theo của vòng 1 sẽ diễn ra./.