Thể thao 24h: MU hòa nhọc Liverpool, Man City thua đậm Everton

Ibra ghi bàn mang về 1 điểm quý giá cho MU. (Ảnh: Reuters).

MU hòa nhọc Liverpool, Man City thua đậm Everton: Phải nhờ đến pha tỏa sáng hiếm hoi ở phút 84 của Ibrahimovic, MU mới có được trận hòa 1-1 với Liverpool. Trước đó, James Milner mở tỷ số cho Liverpool ở phút 27 từ chấm 11m.



Nếu như MU còn có trận hòa thì đối thủ cùng thành phố với họ là Man City đã có trận thua muối mặt 0-4 trên sân của Everton. Romelu Lukaku, Kevin Mirallas, Tom Davies và Ademola Lookman là những người ghi bàn trận này.



Khởi tranh Australian Open 2017: Giải Grand Slam đầu tiên trong năm - Australian Open 2017 sẽ chính thức khởi tranh hôm nay. Trong ngày thi đấu đầu tiên, các tay vợt đáng chú ý tranh tài gồm có Simona Halep, Venus Williams, Garbiñe Muguruza, Angelique Kerber (nữ) và Andy Murray, Roger Federer, Kei Nishikori, Nick Kyrgios (nam).



Thể thao 24h: Cavani “bật đèn xanh” tới MU VOV.VN -Mới đây, tiền đạo đang khoác áo PSG- Edison Cavani mong muốn được thi đấu tại giải bóng đá hấp dẫn nhất hành tinh- Premier League. Kết quả CAN 2017: Đêm qua, tiếp tục diễn ra các trận đấu tại CAN 2017 với kết quả như sau: Algeria hòa Zimbabwe 2-2 và Tunisia thua Senegal 0-2.



Đêm nay sẽ diễn ra hai trận đấu của bảng C: Bờ Biển Ngà - Togo và CHDC Congo gặp Morocco./.