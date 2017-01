Thể thao 24h: Xuân Trường gửi tâm thư chia tay Incheon United

Xuân Trường gửi tâm thư chia tay Incheon United. (Ảnh: Incheon United).



Thể thao 24h: Mourinho lên tiếng khuyên can Martial VOV.VN - Jose Mourinho đã nhắc nhở Anthony Martial cần tập trung nghe lời mình, thay vì phân tâm trước những "chiêu trò" của người đại diện. Trên trang cá nhân, Xuân Trường chia sẻ: “Thật khó để nói lời tạm biệt những thời khắc đó đã đến. Tôi đã có một mùa giải tuyệt vời với nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau trong các trận đấu của Incheon United. Mặc dù không ghi bàn ở mùa giải vừa qua nhưng tôi vẫn cảm thấy vui bởi đúc kết lại, tôi đã học được rất nhiều điều ở nơi đây. Chuyển tới Incheon United thật sự là một bước tiến lớn trong sự nghiệp của tôi. Tôi sẽ không có được ngày hôm nay nếu như không có quãng thời gian ở Incheon United. Mặc dù không còn khoác áo Incheon United nữa song đội bóng luôn có một vị trí quan trọng trong trái tim tôi”.

“Tôi muốn gửi rất nhiều lời cảm ơn tới những người đã đưa tôi tới Incheon United. Tôi xin chần thành cảm ơn CEO Park, HLV trưởng Lee, các HLV, đồng đội cùng toàn thể nhân viên và đặc biệt là đội ngũ y tế của Incheon United. Tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn người đại diện của tôi, ông Lee và tất cả mọi người ở công ty đại diện. Cuối cùng, tôi muốn gửi lời cảm ơn lớn nhất tới những người hâm mộ, họ đã luôn cổ vũ cho Incheon United cũng như cho bản thân tôi. Quả thực, tôi rất yêu đám đông cùng những bài hát mà của các CĐV vang lên trên sân Sunggi Arena, nó thật sự tuyệt vời”.



Kết quả giải Ngoại hạng Anh: Đêm qua, rạng sáng nay đã diễn ra các trận đấu ở giải Ngoại hạng Anh với các kết quả như sau: Watford thua Tottenham 1-4 và Arsenal thắng Crystal Palace 2-0. Với các kết quả này, hai đội bóng mạnh thành London tiếp tục cuộc đua cho một vị trí trong top đầu.



Hai đội bóng Việt Nam thiệt quân vì CAN 2017: Tiền vệ Moses (CLB Hà Nội) và tiền vệ Kizito (Than Quảng Ninh) đã trở về tập trung cùng ĐT Uganda để chuẩn bị cho CAN 2017.



Trước mắt, bộ đôi này sẽ vắng mặt ở 2 vòng đầu của V.League 2017. Nếu được chọn vào danh sách chính thức dự CAN, cả 2 sẽ chỉ có thể trở lại ở vòng 5 V.League diễn ra ngày 11/2./.



Trong ngày đầu năm mới, tiền vệ Lương Xuân Trường đã có một hành động đầy ý nghĩa khi gửi tâm thư chia tay đội bóng Incheon United sau khi chia tay đội bóng này để chuyển đến Gangwon từ mùa bóng tới.