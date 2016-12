Tiêu điểm thể thao: Chờ U21 HAGL “giải mã” U21 Thái Lan

Tiêu điểm thể thao VOV

U21 HAGL so tài U21 Thái Lan

Chiều nay (20/12), giải U21 Quốc tế 2016 sẽ tiếp tục tranh tài. Ở bảng A, U21 Myanmar sẽ đối đầu với U21 Yokohama. Trong khi đó, bảng B sẽ là cuộc so tài giữa U21 HAGL vs U21 Thái Lan.

Cuộc đọ sức giữa U21 HAGL vs U21 Thái Lan nhận được rất nhiều sự quan tâm của người hâm mộ bóng đá nước nhà. Bởi vì, tại đây người hâm mộ sẽ được chứng kiến Công Phượng, Xuân Trường và Văn Toàn thi đấu.

U21 HAGL sẽ đọ sức với U21 Thái Lan (Ảnh: Nhung Trần).

Hiện tại, U21 Thái Lan đang dẫn đầu bảng B với 3 điểm. Sau chiến thắng 6-2 trước U21 Gangwon, đội bóng xứ sở Chùa vàng chứng tỏ họ đến Việt Nam không phải để “du lịch”.

Trong khi đó, đây là trận đấu đầu tiên của U21 HAGL ở giải U21 Quốc tế 2016. Đội bóng phố núi buộc phải giành một kết quả thuận lợi trước U21 Thái Lan, để sáng cửa đi tiếp.

Với tính chất quan trọng trên thì cuộc so tài giữa U21 HAGL vs U21 Thái Lan trở nên hấp dẫn hơn. Theo lịch, trận đấu giữa U21 HAGL vs U21 Thái Lan, diễn ra vào lúc 18h30 chiều nay (20/12).

Liverpool đòi lại vị trí thứ 2 từ Man City

Mặc dù, phải làm khách trước đối thủ khó chơi Everton ở trận đấu muộn vòng 17 Premier League. Nhưng, Liverpool vẫn thể hiện được bản lĩnh của một ứng viên vô địch, bằng cách giành chiến thắng tối thiểu trước đội chủ nhà. Người lập công cho Liverpool ở trận đấu này là tiền đạo Sadio Mane.

Đánh bại Everton, Liverpool có được 37 điểm sau 17 vòng đấu, đòi lại vị trí thứ 2 từ tay Man City. Hiện tại, đội bóng của HLV Jurgen Klopp đang kém Chelsea, đội bóng dẫn đầu 6 điểm./.