Tưng bừng giải Golf giao hữu bên lề Hội nghị APEC 2017

Theo đúng kế hoạch, giải Golf giao hữu của 120 khách mời trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh APEC 2017 đã được tổ chức tại Mai House Hội An Luxury Golf and Resort cùng buổi tiệc chào mừng – Welcome Reception cho khoảng 1.300 nhà lãnh đạo, quan khách hàng đầu Việt Nam và thế giới.

Trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh APEC tại Đà Nẵng, Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã phối hợp cùng Mai House Hội An Luxury Golf & Resort tổ chức Tiệc chào mừng – Welcome Reception dành cho 1.300 nhà lãnh đạo - CEO hàng đầu Việt Nam và thế giới.

Đồng thời, nằm trong cụm khu phức hợp và nghỉ dưỡng Mai House Hội An Luxury Golf & Resort, sân golf đạt chuẩn quốc tế Montgomerie Links đã được 120 nhà lãnh đạo chọn là nơi diễn ra Giải đấu golf giao hữu bên lề hội nghị APEC.

Từ 5h ngày 8/11, dù trời mưa, nhưng 120 nhà lãnh đạo, CEO đã cùng tham dự Giải đấu golf giao hữu – Golf Friendship Tournament tại sân golf đạt chuẩn quốc tế Montgomerie Links - đã từng được Tạp chí Forbes bình chọn là một trong 10 sân golf đẳng cấp nhất Châu Á thuộc khu phức hợp Mai House Hội An Luxury Golf & Resort.

Tưng bừng giải đấu golf giao hữu – Golf Friendship Tournament bên lề Hội nghị thượng đỉnh APEC 2017.

Golf Friendship Tournament đã trao năm chiếc cúp ở hai hạng mục giải thưởng kỹ thuật: Nearest to the Pin và Longest Drive dành cho Phó chủ tịch VCCI Đoàn Duy Khương và các CEO: Vũ Văn Hưng, Nguyễn Thị Hoàng Thuý, Lưu Công Thành.

Sau buổi golf giao hữu, tiệc tối chào mừng – Welcome Reception dành cho 1.300 nhà lãnh đạo - CEO hàng đầu Việt Nam và thế giới đã được tổ chức tại Mai House Hội An Luxury Golf and Resort.

Hoa hậu Ngọc Hân trong trang phục áo dài truyền thống tại buổi tiệc chào mừng.

Tất cả quan khách chụp ảnh kỷ niệm với mô hình đèn lồng và giao lưu, trò chuyện tiếp nối sau sự kiện những sự kiện APEC trong ngày; vừa thưởng thức những món ăn đậm hương vị xứ Quảng, ẩm thực Việt Nam lẫn những món ăn Âu – Á…

Nghệ sĩ múa Linh Nga biểu diễn các điệu múa dân tộc.

Đặc biệt hơn, rất nhiều quan khách ngạc nhiên những giá trị văn hoá truyền thống được các nghệ sĩ biểu diễn trong chương trình: Nghệ sĩ múa Linh Nga với những điệu múa dân tộc trên nền ca khúc Giấc mơ trưa; nhóm nghệ sĩ từ Hội An với tiết mục múa trên làn điệu Lý ngựa ô; hoa hậu Ngọc Hân trình diễn thời trang chủ đề Bức họa đồng quê và thời trang áo dài…/.