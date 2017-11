Võ sĩ gốc Việt Martin Nguyễn hạ K.O đối thủ, lên ngôi vô địch thế giới

Tại giải MMA thế giới - ONE Championship, tay đấm gốc Việt Martin Nguyễn đã có trong tay đai vô địch hạng lông. Anh thách đấu với Folayang (Philippines) để giành nốt đai vô địch hạng nhẹ. Đây là điều hiếm có trong lịch sử các giải MMA. Đấu với đối thủ nặng hơn 7kg, nhưng Martin Nguyễn đã tận dụng sự linh hoạt của mình khiến Folayang choáng váng. Tay đấm gốc Việt (quần đen) tung cú đấm tay phải trúng hàm Folayang. Sau đòn hiểm này, Folayang hoàn toàn mất khả năng chiến đấu. Chiến thắng knock-out dành cho Martin Nguyễn. Anh đã làm được điều chưa từng có trong lịch sử của giải ONE Championship: một võ sĩ thống nhất đai vô địch của hai hạng cân. Martin Nguyễn cầm trên tay đai vô địch hạng lông và vô địch hạng nhẹ của giải ONE Championship. Martin Nguyễn sinh năm 1989, anh hiện đang sinh sống tại Australia. Trên BXH các võ sĩ MMA thế giới, Martin Nguyễn đang đứng thứ 356. Ở các trận đấu MMA chuyên nghiệp, Martin Nguyễn giành thành tích ấn tượng với 10 chiến thắng và chỉ 1 lần thất bại. http://streaming.vov.vn/2017_11_17/U0uyi7qC2W3yoqsYrG5iQA/Folayang_vs_Nguyen_Fight_Highlights.mp4

