Ảnh ấn tượng về xe lửa hơi nước vẫn được dùng ở Trung Quốc

Một đầu tàu hơi nước tại một kho xe lửa chuyên phục vụ mỏ than ở thành phố Phụ Tân, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc. Đầu máy hơi nước vẫn được dùng do chi phí rẻ. Công nhân bảo dưỡng đầu tàu hơi nước tại kho xe lửa nói trên. Thành phố Phụ Tân sống dựa vào than mỏ từ thập niên 1950. Công nhân tại ga tàu quay về nhà sau ca làm việc 12 tiếng đồng hồ. Hơi nước từ đầu máy xe lửa. Bảo trì đường sắt trên một ngọn đồi được đắp bằng các vụn than. Xe lửa đổ tro từ nhà máy điện Phụ Tân. Đi qua một ngã tư đường./.

