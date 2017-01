Anh bổ nhiệm Đại sứ mới tại EU: Lựa chọn an toàn cho Brexit

Thủ tướng Anh Theresa May ngày 4/1 bổ nhiệm nhà ngoại giao kì cựu Tim Barrow làm Đại sứ Anh tại Liên minh châu Âu (EU), thay thế ông Ivan Rogers vừa mới từ chức. Quyết định lựa chọn ông Barrow là lựa chọn an toàn đối với Thủ tướng Theresa May trong bối cảnh Anh chuẩn bị kích hoạt Điều 50 của Hiệp ước Lisbon để chính thức khởi động tiến trình đàm phán Anh rời EU (Brexit). Nhà ngoại giao kì cựu Tim Barrow đã được bổ nhiệm làm Đại sứ Anh tại Liên minh châu Âu (EU). (Ảnh: The Guardian)

Là nhà ngoại giao chuyên nghiệp, ông Barrow từng đảm nhận cương vị Đại sứ Anh tại Nga nhiệm kỳ 2011-2015 và hiện giữ chức Giám đốc Chính trị trực thuộc Bộ Ngoại giao. Trên cương vị này, ông Barrow tham gia hoạch định và triển khai chính sách đa phương, đồng thời giải quyết những vấn đề an ninh tại Trung Đông và Nam Á. Ông Barrow sẽ đảm nhận vị trí vào tuần tới thay thế ông Ivan Rogers.

Việc ông Rogers bất ngờ từ chức vào ngày 3/1 vừa qua được cho là một cú sốc, gây khó khăn cho nước Anh để có thể đạt được một thỏa thuận tốt hơn khi ra khỏi ngôi nhà chung châu Âu. Tuy nhiên quan điểm của nhóm ủng hộ Brexit thì lại cho rằng, việc ông Rogers từ chức là một quyết định tốt cho nước Anh và vị trí này nên được thay thế bằng một người có triển vọng lạc quan hơn về nước Anh khi không ở ngôi nhà chung châu Âu.

Cựu chủ tịch đảng Độc lập Anh Nigel Farage nhận định: “Ông Ivan Rogers là một trong số những người không chấp nhận kết quả cuộc trưng cầu ý dân và đang hy vọng rằng điều này sẽ không xảy ra. Tôi nghĩ trong Bộ Ngoại giao Anh có rất nhiều người theo xu hướng này và họ đang đưa nước Anh đi sai hướng, những người này nên theo chân của ông Rogers và xin từ chức”.

Ông Rogers được cho là có nhiều bất đồng với chính phủ Anh trong cách tiếp cận với châu Âu. Trong một tuyên bố khá bi quan vào tháng 10 vừa qua, ông Ivan Rogers cho rằng, có thể phải mất đến 10 năm để đàm phán về một thỏa thuận thương mại mới với châu Âu, thậm chí các cuộc đàm phán này có thể thất bại.

Trong khi đó, ông Barrow là một nhà ngoại giao chuyên nghiệp, được kỳ vọng sẽ làm thỏa mãn phe ủng hộ Brexit, từ đó giúp hàn gắn những chia rẽ hiện nay trên chính trường Anh.

Theo tờ Thời báo tài chính (Financial Times) của Anh, quyết định bổ nhiệm ông Barrow làm Đại sứ tại EU không chỉ là lựa chọn an toàn, mà còn giúp Thủ tướng Anh "vượt qua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm đối với các nhân viên dân sự, đặc biệt là ở Bộ Ngoại giao".

Trong một tuyên bố đưa ra, ông Barrow bày tỏ mong muốn tham gia vào chính phủ, với nhiệm vụ đảm bảo những kết quả tốt nhất cho nước Anh khi rời liên minh châu Âu.

Thủ tướng Anh Theresa May định bắt đầu kích hoạt tiến trình đàm phán kéo dài 2 năm để ra khỏi Liên minh châu Âu vào cuối tháng 3 tới. Đây được cho là các cuộc đàm phán quốc tế phức tạp nhất đối với Anh kể từ sau chiến tranh thế giới thứ 2.

Thủ tướng Theresa May cho biết sẽ công bố tầm nhìn cho nước Anh ở ngoài EU trong một bài phát biểu vào cuối tháng này. Bài phát biểu sẽ tập trung vào vấn đề di cư và kinh tế cũng như cách tiếp cận của Anh trong các cuộc đàm phán sắp tới với Liên minh châu Âu.

Thủ tướng Anh khẳng định, mặc dù mong muốn tiếp cận thị trường chung châu Âu, nhưng chính phủ Anh cũng không lo ngại khi nằm ngoài khối, nếu Liên minh châu Âu phản đối yêu cầu của Anh về việc kiểm soát hoàn toàn biên giới của nước này./.